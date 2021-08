Aedifica: 'Bezettingsgraad zorg verbetert weer'

Beleggers appreciëren vooral het stevig rendement op de 4,4 miljard grote portefeuille en betalen voor de pan-Europese speler in zorgvastgoed intussen een premie van 70 procent.

Frappant is het alleszins: terwijl de beelden van door Covid-19 zwaar geraakte woon-zorgcentra nog vers in het geheugen liggen, leggen de uitbaters van die zorgcentra prima financiële resultaten voor. Ook het Belgische Aedifica , met intussen 543 centra in zeven landen één van de grootste Europese spelers in zorgvastgoed.

Aedifica krikte over het eerste halfjaar van 2020 de courante nettowinst 26 procent op naar 67,4 miljoen euro. Die courante winst meet de winst uit de eigenlijke kernactiviteit - verhuren van vastgoed - en filtert de boekhoudkundige meerwaarden op de portefeuille en de rente-indekking uit.

Nu de vaccinatie van prioritaire groepen in de meeste Europese landen is afgerond, zal de risicoperceptie van woon-zorgcentra in de publieke opinie snel positief veranderen Stefaan Gielens Aedifica-CEO

De winst per aandeel daalt wel van 2,10 naar 2,02 euro. Maar die daling is louter omdat het aantal uitstaande aandelen met ruim 30 procent steeg, van 33,3 miljoen. CEO Stefaan Gielens haalde namelijk 300 miljoen op vers kapitaal op om de Europese expansie te financieren, de achtste geldronde sinds 2010. Aedifica haalde ook nog eens vlot 180 miljoen pond (210 miljoen euro) op door bij Angelsaksische grote beleggers schuldpapier uit te geven.

De verklaring voor die grote beleggersinteresse voor zorgspelers staat op pagina 12 van het halfjaarverslag: Aedifica haalt een gemiddeld huurrendement van 5,6 procent op zijn vastgoed, in het Verenigd Koninkrijk zelfs 6,6 procent. Een oase dus in een door het stimulusbeleid van centraal bankiers nulrentende oceaan.

'Ondanks de pandemie is er geen materiële impact op de huurbetalingen', herhaalt Aedifica in zijn verslag. Dit omdat uitbaters van zorgcentra steeds hun verplichtingen zijn blijven nakomen, mede door steunmaatregelen van (lokale) overheden.

Aedifica zegt stilaan ook een trendbreuk te ontwaren. 'Nu de vaccinatie van prioritaire groepen in de meeste Europese landen is afgerond, is de verwachting dat de risicoperceptie van woon-zorgcentra in de publieke opinie snel positief zal veranderen'. En dus kan mogelijk de bezettingsgraad, die in sommige landen door oversterfte en opnamestops met 5 à 10 procent gedaald is, weer beginnen herstellen.

+70% Zorgpremie Aedifica noteert dankzij de sterk gestegen beurskoers nu tegen een premie van 70 procent op de netto-actiefwaarde

Aedifica handhaaft voor heel 2021 de prognose voor een winst per aandeel van 4,16 euro. Het dividend zou bruto 3,30 euro belopen.

Per 30 juni beliep de netto-actiefwaarde van de 4,4 miljard grote portefeuille 72,28 euro per aandeel. Dat betekent dus dat beleggers bij de slotkoers van dinsdag, 123,50 euro, een premie van 70 procent op de beurskoers toepassen. Een illustratie van het beleggersenthousiasme voor de sector met zijn belofte van stabiel rendement op lange termijn. De premie is overigens nog groter voor spelers in het boomende logistiek vastgoed: bij WDP, bijvoorbeeld, beloopt de premie 110 procent.