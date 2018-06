Aedifica betaalt 40 miljoen voor Duitse rusthuizen

De beursgenoteerde vastgoedgroep verstevigt haar voetafdruk in Duitsland met de overname van vier sites in het land.

Aedifica bereikte maandag een overeenkomst om vier rusthuissites over te nemen in Thüringen, Hessen en Nedersaksen. Tegelijk gaat de vastgoedgroep een nieuw rustoord bouwen in Thüringen. In totaal legt Aedifica 39 miljoen euro op tafel, 23 miljoen voor de vier bestaande sites en 16 miljoen voor het rusthuis dat nog moet worden gebouwd.