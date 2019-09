Aedifica boekt recordresultaten

Aedifica, de specialist in zorgvastgoed, kan voor het voorbije boekjaar recordresultaten voorleggen. Ze zijn beter dan de groep eerder had vooropgesteld.

Voor een keer durft de immer voorzichtige Stefaan Gielens, de CEO van Aedifica , de resultaten van zijn groep uitzonderlijk goed noemen. 'Het boekjaar 2018-2019 (dat eindigde in juni) was een grand cru', stelde hij zonder enige reservering bij de voorstelling van de resultaten.

De EPRA-winst, de winst uit de kernactiviteiten die sterk bepalend is voor het uitkeerbare dividend, steeg met 24 procent naar 72,10 miljoen euro. Ondanks de forse verwatering door het groter aantal aandelen na de kapitaalverhoging van 418 miljoen euro (de grootste ooit van een gereglementeerde vastgoedvennootschap in België), nam ook de EPRA-winst toe met 15 procent tot 3,74 euro per aandeel.

Dat resultaat is beduidend hoger dan de de prognose van een jaar geleden (3,55 euro) en de bijgestelde prognose bij de aankondiging van de grote sprong voorwaarts in het VK (3,70 euro).

Overname VK

Het was uitkijken naar het effect van de integratie van de superovername in de VK van 90 sites in een klap ter waarde van 524 miljoen euro. Ingrid Daerden, de financieel directeur van Aedifica, benadrukt dat alles behoorlijk naar wens verloopt. Er zijn geen lijken uit de kast gevallen.

Gielens verzekert dat het wisselkoersrisico onderaan de resultatenrekening ook erg klein is. Het wordt beperkt omdat er veel uitgaven in pond gebeuren. Om het risico voort in te perken wordt het overbruggingskrediet dat was afgesloten in pond omgezet in een lening met een looptijd van acht jaar in diezelfde munt. 'Als er al eens een wisselkoersverlies kan zijn, zal dat dat van de orde zijn van amper enkele eurocenten per aandeel', zegt Gielens.

De 261 sites in de portefeuille zijn allemaal voor 100 procent verhuurd. De schuldratio is dankzij de grote kapitaalverhoging gedaald naar 37,2 procent, het laagste peil in jaren. De huurcontracten hebben een gemiddelde looptijd van 21 jaar.

Voor het voorbije boekjaar kan Aedifica met de vinger in de neus het beloofde dividend van 2,80 euro per aandeel (+12 procent) betalen. Het moet daarvoor maar 85 procent van zijn statutair uitkeerbare winst aanspreken.

Oorlogskas

Door de heel lage schuldgraad beschikt Aedifica over een indrukwekkende oorlogskas. Het kan moeiteloos voor ruim 1 miljard euro investeren zonder nieuw kapitaal op te halen. Die uitbreiding van projecten die huurgeld genereren is ook nodig. De verwatering van de winst door de kapitaalverhoging zal zich pas in het huidige boekjaar ten volle laten voelen.

Gielens sluit niet uit dat Aedifica actief wordt in andere landen.

Een belangrijk deel van de middelen wordt geïnvesteerd in de huidige pijplijn van 428 miljoen euro. Een derde daarvan wordt in het boekjaar 2019-2020 opgeleverd en zal dus huurinkomsten genereren. Aedifica hoopt dat het dit jaar voor 215 miljoen nieuwe investeringen kan realiseren.

Aedifica bekijkt dossiers in België, Duitsland, Nederland en het VK. België is een heel volwassen markt. Duitsland en Nederland zijn snel duurder geworden maar bieden nog heel wat mogelijkheden. Het is niet de bedoeling dat het VK op korte termijn een beduidend groter aandeel krijgt in de portefeuille.

Gielens sluit niet uit dat Aedifica actief wordt in andere landen. Op de vraag of Spanje bovenaan de lijst staat, geeft hij geen antwoord.

Prognoses

Voor de prognose van de winst per aandeel gaat Aedifica als gevolg van de winstverwatering door het sterk gestegen aantal aandelen uit van een iets lagere winst per aandeel (3,55 euro in plaats van 3,74 euro). Hij verzekert dat dat een stijging van het dividend met 7 procent tot 3 euro per aandeel volgend jaar niet in de weg staat.

De voorbije jaren kwam de winst per aandeel ook bijna altijd hoger uit dat de groep een jaar voordien had vooropgesteld, ook bij kapitaalverhogingen.