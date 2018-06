Aedifica heeft nieuwe financieel directeur

Experts verwachten dat de nieuwe CFO, Ingrid Daerden, dit najaar al mee een kapitaalverhoging zal organiseren bij de specialist in zorgvastgoed.

Daerden, die in een vorig leven ook bij Cofinimmo aan de slag was als directeur investor relations en hoofd projectfinanciering, zal vanaf 1 september aan de slag gaan bij Aedifica. Momenteel is ze financieel directeur bij het Leuvense IT-bedrijf OTN Systems. Ze begon haar carrière bij ING België.