Aedifica koopt voor 100 miljoen euro zorgcentra bij

Aedifica, de specialist in zorgvastgoed, trekt zijn portefeuille opnieuw open en investeert meer dan 100 miljoen euro in Finland en Nederland.

Vooral de Finse portefeuille krijgt een stevig zetje dankzij de overname van tien zorgvastgoedsites in negen verschillende steden. Alle locaties zijn gebouwd tussen 2009 en 2018. Vier sites zijn bestemd voor personen met een handicap, vijf woon-zorgcentra huisvesten ouderen met hoge zorgbehoeften. Voor de portefeuille, die samen een capaciteit heeft van 542 bedden, telt Aedifica in totaal 82 miljoen euro neer. De sites hebben een bruto aanvangsrendement van circa 6 procent.

De aankoop komt er amper een week nadat Aedifica in Finland al 7 zorgcentra had gekocht voor 26,5 miljoen euro. Dankzij de nieuwe transactie, die Aedifica doorvoert via zijn Finse dochter Hoivatilat, neemt de waarde van de Finse portefeuille toe tot meer dan 700 miljoen euro.

Het geld rolt

Naast de 82 miljoen euro voor de Finse sites heeft Aedifica ook in Nederland een aantal acquisities gedaan. Daar koopt de Belgische vastgoedgroep drie zorgcentra voor 21,5 miljoen euro. ‘Het gaat om twee bestaande sites die al in exploitatie zijn en een herontwikkelingsproject dat in de loop van 2022 opgeleverd wordt’, meldt topman Stefaan Gielens in een persbericht. De sites zijn gelegen in Apeldoorn, Leiderdorp en Zwolle.

3,5 miljard portefeuille De totale portefeuille van Aedifica is aangedikt tot ruim 3,5 miljard euro.