Aedifica krijgt tegenwind voor Finse overname

De Britse vermogensbeheerder Clearance Capital roept op om het bod van Aedifica op het Finse Hoivatilat te dwarsbomen. Al ruim een kwart van de aandeelhouders zou daartoe bereid zijn.

De Britse vermogensbeheerder Clearance Capital is niet onder de indruk van het overnamebod dat Aedifica lanceerde om zijn intrede te maken op de Scandinavische markt. Begin november deed Aedifica, gespecialiseerd in zorgvastgoed, een bod op zijn Finse evenknie Hoivatilat van 14,75 euro per aandeel. Dat waardeert de Finnen op 577 miljoen euro (inclusief 202 miljoen euro schulden).

We hebben beslist het bod te verwerpen, en we dringen erop aan dat u hetzelfde doet. Clearance Capital

'We zijn tot de conclusie gekomen dat het bod de waarde en de unieke groeivooruitzichten van het bedrijf niet weerspiegelt', luidt het in een open brief van Clearance Capital. 'We hebben beslist het bod te verwerpen, en we dringen erop aan dat u hetzelfde doet', zo richt Clearance zich tot de andere aandeelhouders.

577 mln Overnamebod Aedifica lanceerde begin november een bod 14,5 euro per aandeem op het Finse Hoivatilat. Dat waarde de Finnen op 577 miljoen euro (inclusief schulden).

Clearance Capital is niet zomaar een kleine aandeelhouder. Met een belang van 8,6 procent in Hoivatilat heeft het een stem die gehoord zal worden. En Clearance is blijkbaar niet de enige die de zet van Aedidica opportunistisch vindt. 'We hebben weet van aandeelhouders, goed voor 28,4 procent van de aandelen, die geen intentie hebben om hun aandelen te verkopen', luidt het. Het noemt daarbij de namen van Länsförsäkringar Fondförvaltning en OP Fund Management Company.

'We hopen dat we ofwel Hoivatilat als een onafhankelijk bedrijf kunnen verder zetten, of Aedifca kunnen aanzetten een significant hoger bod te doen', klinkt het nog.

We hopen dat we ofwel Hoivatilat als een onafhankelijk bedrijf kunnen verder zetten, of Aedifca kunnen aanzetten een significant hoger bod te doen. Clearance Capital

Het ziet er dus naar uit dat Aedifica uit zijn pijp zal moeten. Aedifica had bij de lancering van het bod nochtans de zegen van de Raad van Bestuur van Hoivatilat op zak. En een reeks aandeelhouders - goed voor 19,7 procent van alle aandelen - hadden al hun steun toegezegd. Enkel een tegenbod van minstens 16 euro per aandeel kon hen nog van gedachten doen veranderen. Het bod loopt nog tot 2 december.

Clearance Capital is ervan overtuigd dat het Finse bedrijf op eigen houtje kan groeien en waarde kan creëren voor de aandeelhouders. 'En als het bedrijf in de toekomst extra kapitaal wil ophalen om transacties te financieren, dan zullen we die steunen', klinkt het nog.