Aedifica lanceert zesde kapitaalverhoging van 220 miljoen euro

Aedifica, de specialist in zorgvastgoed, lanceert een kapitaalverhoging van 220 miljoen euro. Kleine beleggers kunnen niet inschrijven.

Aedifica voert zijn zesde kapitaalverhoging in 14 jaar door, amper een jaar na de vorige. Met een plaatsing van 418 miljoen euro werd de zorgvastgoedspeler toen de recordhouder bij de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Enkel Solvay (1,5 miljard) en Umicore (892 miljoen) lanceerden de voorbije vijf jaar in België grotere kapitaalverhogingen. Bij de eerste vijf operaties haalde Aedifica in totaal 858 miljoen euro op. Het financiert zo zijn hoge groeitempo.

Voor het eerst maakt Aedifica nu gebruik van de nieuwe reglementering over private plaatsingen bij institutionelen met een zogeheten bookbuilding. Zo'n operatie kan veel sneller gebeuren er kost relatief minder. De bedoeling is 2,4 miljoen aandelen te plaatsen. Tegen de slotkoers van dinsdag (90,40 euro) zou dat 222 miljoen euro opleveren. De operatie zal ten laatste donderdagochtend maar wellicht al woensdagnamiddag zijn afgerond.

Het bedrag van 220 miljoen euro dat met de bookbuilding wordt gezocht, is het maximale. Jaarlijks mag in deze procedure een bedrag van maximaal 10 procent van de beurskapitalisatie worden opgehaald. Die zit voor Aedifica in de buurt van de 2,2 miljard euro.

Finland

Aedifica wil 220 miljoen euro binnenhalen, het maximale bedrag in deze procedure.

De operatie moet de schuldgraad verlagen en overnames mogelijk maken. De schuldgraad was door de overname van Hoivatilat in Finland opgelopen van 45 procent eind december 2019 naar zowat 55 procent. Met de nieuwe kapitaalverhoging daalt hij weer naar 50 procent.

Aedifica was tot 2012 alleen in België actief en aanvankelijk sterk afhankelijk van kleine beleggers. Die maakten telkens massaal gebruik van hun voorkeurrecht om in te schrijven. Omdat het bedrijf steeds groter en internationaler werd, kwam het op de radar van grote institutionelen. Vooral nadat het twee jaar geleden in één klap een portefeuille van 500 miljoen euro had binnengehaald. Vandaag hebben institutionele spelers naar schatting een derde van alle aandelen in handen. Sinds kort is Aedifica opgenomen in de Bel20, de index van de grootste Belgische beursgenoteerde bedrijven.

VGP

Dinsdag haalde VGP, de specialist voor logistiek vastgoed, al vlot 200 miljoen euro op via dezelfde procedure. Zowel logistiek vastgoed als zorgvastgoed ligt nog altijd goed in de markt.

Zowel Degroof Petercam als Kepler Cheuvreux woensdagochtend suggereerden een sneller dan geplande kapitaalronde bij Aedifica. 'Het succes van VGP kan Aedifica aanzetten nu in plaats van in het najaar extra kapitaal op te halen.' Mogelijk volgt de 'plaatsing voor het grote publiek' later op het jaar. Met een schuldgraad van 50 procent zal Aadifica allicht snel weer aan zijn limieten zitten.

De koers van het aandeel was in maart even bijna gehalveerd door de coronacrisis. Vandaag noteert het aandeel met een forse premie van 40 procent. Dinsdag verspreidde Aedifica bovendien een persbericht waarin het benadrukte nauwelijks impact te zien van Covid-19 op zijn resultaten.