Aedifica legt hand op Finse sectorgenoot voor 609 miljoen euro

Aedifica , een vastgoedgroep voor woonzorgvastgoed, lanceerde in november een openbaar bod van 14,75 euro in cash per aandeel (een premie van 16 procent op de slotkoers toen) op zijn sectorgenoot Hoivatilat , die noteert op de beurs van Helsinki.

Drievoudige primeur

De overname is een drievoudige primeur. Aedifica is de eerste Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) die actief wordt op de Scandinavische markt. Het is, door de toevoeging van Finland en Zweden, de eerste gvv die actief is in zes landen. En het is de eerste Belgische gvv die een overnamebod doet op een buitenlandse beursgenoteerde groep. En daar dus ook in slaagt.