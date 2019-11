Aedifica moet diep gaan om Finnen over te nemen

De Belgische beursgenoteerde specialist in rusthuisvastgoed geeft de aandeelhouders van zijn Finse sectorgenoot Hoivatilat 11 dagen extra om hun stukken aan te bieden.

Aedifica lanceerde begin november een bod op Hoivatilat: 14,75 euro cash per aandeel of een deal van bijna 600 miljoen euro (375 miljoen euro cash plus 202 miljoen euro overgenomen schulden).