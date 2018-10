Aedifica neemt serviceflats over in Nederland

Het beursgenoteerde vastgoedbedrijf Aedifica heeft drie zorgvastgoedsites overgenomen in Nederland. Aedifica telt zowat 35 miljoen euro neer voor de sites in Leiden, Oss en Amersfoort, meldt het bedrijf vrijdag nabeurs.

Het gaat om drie sites in exploitatie die in hoofdzaak gericht zijn op senioren die nog zelfstandig willen wonen, maar met zorg en diensten op aanvraag. Aedifica voorziet bijkomend circa 12 miljoen euro voor renovatie en/of afwerking. Na die werken moet de capaciteit stijgen naar 254 eenheden. De sites worden uitgebaat door ECR, een Nederlandse privéspeler in de seniorenzorg.