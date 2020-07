Aedifica plant tien extra zorgprojecten in Finland

Het gaat om vier woon-zorgcentra voor ouderen, drie kinderdagverblijven en drie gespecialiseerde residentiële zorgcentra. Ze verrijzen op zeven locaties in Finland, in Lohja, Oulu, Raahe, Helsinki en Jyväskylä. Ze zijn naar verwachting eind volgend jaar klaar. Voor de uitbating zullen zowel privébedrijven als overheden instaan.

De gebouwen zullen in totaal plaats bieden aan 305 bewoners en 260 kinderen. De totale investering bedraagt zowat 51 miljoen euro. Aedifica rekent op basis van de kostprijs op een gemiddeld rendement van 6,5 procent, wat vrij hoog is.

Aedifica nam begin dit jaar met succes Hoivatilat over. Het Finse bedrijf is volop aan het uitbreiden en mikte voor de coronacrisis uitbarstte op een omzetstijging van minstens 20 procent. 'Behalve deze projecten lopen er onderhandelingen over andere nieuwe projecten', klinkt het in het persbericht.