Aedifica plant vlag in Zweden

Aedifica heeft zijn eerste woonzorgcentrum in Zweden geopend. Het Scandinavische land is de zesde markt waar de Belgische specialist in zorgvastgoed actief wordt.

Aedifica heeft zijn eerste zorgcentrum in Zweden geopend. Dat meldt de vastgoedvennootschap via Instagram. Het gaat om een kleine wooneenheid voor mensen met een beperking nabij de Zweedse universiteitsstad Uppsala. De wooneenheid geeft onderdak aan zes personen. Vier andere projecten van Aedifica in Zweden zijn nog in ontwikkeling.