Aedifica splitst appartementen af

De vastgoedgroep haalt met de verkoop op termijn zo'n 150 miljoen euro op

Aedifica splitst de appartementen in de portefeuille af in een aparte vennootschap, die - in één of meerdere fases - voor 75 procent in handen komt van externe investeerders. Daar sloot de vastgoedgroep in het Pinksterweekend een princiepsovereenkomst over.

Met de afsplitsing ligt de focus bij Aedifica volledig op zorgvastgoed, voor veel beleggers het 'grijze goud'. Bovendien 'recycleert' de groep zo kapitaal. Dat was belangrijk, want na een lange reeks deals in Duits en Nederlands zorgvastgoed schurkte de schuldgraad tegen het feitelijke plafond aan. De forse kapitaalronde van maart vorig jaar was immers zo goed als gespendeerd.

De appartementen waren een vreemde eend in de bijt geworden van de portefeuille die per 31 maart 1,69 miljard euro groot was. 1,37 miljard van de portefeuille is zorgvastgoed in België, Nederland en Duitsland.