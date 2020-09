Aedifica steekt nog een stevig tandje bij in Duitsland

Aedifica, de specialist in zorgvastgoed, tekent nog eens een contract met de Duitse rusthuisuitbater Specht Gruppe voor de bouw van tien zorgcampussen. Met de deal is een totaalbedrag van 200 miljoen euro gemoeid.

Aedifica en Specht Gruppe kennen elkaar al zeer goed en kunnen steeds beter met elkaar vinden. De internationale consolidatie is in Duitsland nog maar goed begonnen, maar de twee partijen werken al zes jaar samen. Op de internationale zorgmarkt is dat een eeuwigheid. Daarom kan je de twee partijen gerust Alte Kameraden noemen. 'We zijn bijzonder blij om onze reeds lange samenwerking verder te zetten en uit te breiden', stelt Stefaan Gielens, de CEO van Aedifica.

In 2014 had Aedifca al een eerste keer acht woonzorgcentra van de Specht Gruppe overgenomen. Het was de eerste grote stap van Aedifica op de gigantische Duitse markt.

Verlenging

In 2017 realiseerde Aadifica dan zijn eerste raamcontract om voor een bedrag van 200 miljoen euro te bouwen en te renoveren. Dat betekende meteen een verdubbeling van zijn Duitse portefeuille. Die samenwerking voor 16 ontwikkelingsprojecten en de overname van zes bestaande zorglocaties loopt zo goed, dat daar nu een verlenging wordt aan gebreit.

In het kader van het tweede nieuwe raamcontract mag Aedifica tien zorgcampussen bouwen met een totale capaciteit van 1.260 eenheden. De hoofdhuurder is de Specht Gruppe. Het is de intentie van beide partijen om de campussen uit te laten baten door een gediversifieerde pool van professionele private en non-profit zorgexploitanten. Dat laatste is interessant voor Aedifica. Het zorgt voor een grotere spreiding van het investeringsrisico.

Toplocaties



De tien nieuwe zorgcampussen hebben een uitstekende ligging in residentiële wijken in de deelstaten Beieren, Bremen, Hamburg, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Ze zijn gericht op ouderen met hoge zorgbehoeften (‘Pflegeheim’) en zullen ook plaats bieden aan ouderen die zelfstandig willen wonen met zorg en diensten op aanvraag (seniorenappartementen/‘Betreutes Wohnen’). De eerste bouw zou volgend jaar moeten kunnen starten. De verwachte opleveringsperiode is 2022 tot 2024.

30 jaar

Specht Gruppe is een belangrijke speler op de Duitse markt. Het beschikt over meer dan dertig jaar ervaring in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van zorgvastgoed voor senioren in Duitsland. Sinds 1988 realiseerde de groep al meer dan 100 zorgvastgoedsites in bijna alle Duitse deelstaten.

De sites zullen worden verhuurd op basis van niet-opzegbare huurovereenkomsten met een looptijd van 30 jaar. Na oplevering van de bouwwerken zal het initiële brutohuurrendement van de portefeuille ongeveer 5 procent bedragen. Dat is beduidend scherper rendement dan bij eerdere transacties.

Bonanza

Duitsland is een bijzonder aantrekkelijke markt voor spelers als Aedifica. Het wordt wel eens hde goudmijn voor zorginvesteerdeers genoemd. Het is niet alleen een groot land. Het heeft ook een koopkrachtige en snel vergrijzende bevolking. Tot voor kort was er nauwelijks consolidatie, laat staan internationaal. Daar komt nu snel verandering in.

Financiering