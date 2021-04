Aedifica telt kwart miljard neer voor 19 Duitse zorgcentra

Aedifica investeert steeds meer in Duitsland, de moeder van alle zorgvastgoedmarkten in Europa.

Aedifica, de specialist in woon-zorgvastgoed, neemt in één klap nog eens 19 woon-zorgcentra over in Duitsland. Het gaat om een nieuwe investering van 245 miljoen euro.

Aedifica kocht zijn eerste woon-zorgcentra in Duitsland in 2013. Sindsdien sloot het er enkele superdeals af, in het bijzonder met de Specht Gruppe. 'Na afronding van deze transactie zal onze Duitse portefeuille naar verwachting de kaap van de 1 miljard euro overschrijden in 2021', zegt Stefaan Gielen, de CEO van Aedifica.

De essentie Aedifica neemt nog eens 19 woon-zorgcentra over in Duitsland voor 245 miljoen euro.

Het heeft in Duitsland voor meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd.

Sinds de kapitaalverhoging van oktober 2020 investeerde de groep al 697 miljoen euro.

Duitsland is de belangrijkste markt voor woon-zorgvastgoed in Europa.

Jaren geleden al stelde Gielen dat Duitsland de grootste nationale portefeuille van Aedifica zou worden.

Moeder van alle markten

Aedifica heeft, net als Cofinimmo, de ambitie om een sleutelrol te spelen op de Europese markt voor zorgvastgoed. Om daarin te slagen moeten het sterk staan in Duitsland, dat de moeder van alle zorg-vastgoedmarkten mag worden genoemd.

Duitsland heeft niet alleen de grootste bevolking in de EU, de bevolking vergrijst ook. Zowel de overheid als de inwoners hebben de financiële middelen om zorg van de allerbeste kwaliteit te financieren. In tegenstelling tot in landen als België en Frankrijk moet nog een hele weg worden afgelegd voor de consolidatie van de Duitse markt.

De grote operatie levert meteen aanzienlijke extra huurinkomsten op. ‘Het is onze grootste overname in Duitsland van woon-zorgcentra die al in exploitatie zijn’, zegt Heinz Beekmann, country manager van Aedifica Duitsland. De deals met de Specht Gruppe gaan om nog te bouwen woon-zorgcentra.

Sterke huurder

De 19 WZC’s, uitgebaat door de Azurit-groep, zijn goed voor 2.243 bewoners. Die groep heeft meer dan 20 jaar ervaring in de Duitse seniorenzorgsector. Ze exploiteert 57 locaties (meer dan 5.000 residenten) in meerdere Duitse deelstaten en stelt meer dan 4.800 medewerkers te werk. In vijf van haar woon-zorgcentra was Aedifica al de huisbaas.

Het is de grootste overname van Aedifica in Duitsland van woon-zorgcentra die al in exploitatie zijn. Heinz Beekmann Country Manager van Aedifica Duitsland

Sterke spreiding

De 19 woonzorgcentra zijn gelegen in 17 gemeenten verspreid over zeven Duitse deelstaten (Beieren, Hessen, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saksen en Thüringen) en bieden een goede geografische spreiding. De ouderenzorg verschilt in Duitsland van deelstaat tot deelstaat.

De bouwjaren of het tijdstip van herontwikkeling van deze woonzorgcentra liggen tussen de jaren 1990 tot 2017. Volgens Aedifica hebben ze op langere termijn ook een interessant herontwikkelingspotentieel.

De woon-zorgcentra worden verhuurd op basis van nieuwe, niet-opzegbare langetermijnovereenkomsten met een looptijd van 25 jaar. Grote herstellingen zijn voor rekening van Aedifica.

Hoog investeringsritme

Aedifica heeft fors geïnvesteerd sinds de kapitaalverhoging van oktober 2020. Toen werd 459 miljoen euro opgehaald. Dat was de grootste kapitaaloperatie ooit in de Belgische sector van gereglementeerde vastgoedvennootschappen. De teller staat nu op 697 miljoen euro, waarvan bijna 400 miljoen euro in de voorbije maanden.