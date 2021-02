Aedifica trekt nu ook naar Ierland

Ierland is her zevende land waar Stefaan Gielens, de CEO van Aedifica, een voet aan de grond krijgt.

Aedifica, de specialist in zorgvastgoed, doet zijn eerste overname in Ierland en investeert er 25 miljoen euro nabij Cork.

Aedifica, de specialist in zorgvastgoed, doet zijn eerste overname in Ierland. Nog geen maand eerder deed concurrent Cofinimmo net hetzelfde. Aedifica en Cofinimmo spelen alletwee een sleutelrol in de consolidatie van het zorgvastgoed in Europa.

Aedifica investeert 25 miljoen euro in een woonzorgcentrum in Marlow, in de buurt van Cork, de tweede stad van Ierland. Het wordt uitgebaat door Virtue, een onderdeel van de Emera-groep, een Europese uitbater. Aedifica is ook al de huisbaas van een woonzorgcentrum uitgebaat door deze groep in België.

Het huurcontract heeft een looptijd van 25 jaar en biedt een netto-rendement van 5,5 procent.

Ierland

De Republiek Ierland is met zijn 4,7 miljoen inwoners op het eerste gezicht een relatief kleine markt. De zorgmarkt is wel nog erg gefragmenteerd en de bevolking vergrijst er snel. Het aantal personen van 80 jaar en ouder zal tegen 2051 meer dan verdrievoudigen tot 549.000 personen in 2051.

Het huidige aanbod van nieuwe bedden in woonzorgcentra voldoet echter niet aan de stijgende vraag. Private zorgexploitanten hebben een gestaag groeiend marktaandeel van 82 procent.

Nummer zeven

Ierland is het zevende land waar Aedifica actief wordt. Tot nu had het al zorgvastgoed in portefeuille in België, Duitsland, Nederland, het VK, Finland en Zweden.

356 mln Sinds de kapitaalverhoging van 459 miljoen euro op 27 oktober 2020 , heeft Aedifica al voor 356 miljoen euro investeringen aangekondigd, vooral in Finland, het VK en Duitsland.

Dat zijn even veel landen als Cofinimmo. Dat is nog niet actief in Zweden en het VK maar heeft wel een sterke positie in Frankrijk en zit ook al in Spanje.

Sinds de kapitaalverhoging van 459 miljoen euro op 27 oktober 2020 , de grootste ooit in de Belgische GVV-sector, heeft Aedifica al voor 356 miljoen euro investeringen aangekondigd, vooral in Finland, het VK en Duitsland.

Cofinimmo

Vorige maand kondigde Cofinimmo aan dat het actief werd op de Ierse markt. Het deed er een meteen investering van 93 miljoen euro in zeven zorginstellingen. Analisten verwachten dat Cofinimmo voor eind juni een kapitaalverhoging van zo’n 10 procent zal aankondigen.

Concurrenten

De totale portefeuille van Cofinimmo (4,7 miljard euro) is groter dan die van Aedifica (3,5 miljard euro). Aedifica, enkel actief in zorgvastgoed, heeft in zorg wel de grootste portefeuille: 3,5 miljard euro versus 2,7 miljard euro voor Cofinimmo.

Cofinimmo, in 2005 nog voor 100 procent gespecialiseerd in kantoren, is vandaag voor zo’n 35 procent belegd in kantoren. Het is ook de huisbaas van veel cafés van AB InBev in België en Nederland. Het heeft zijn kantorentak wel in een apart bedrijf ondergebracht, zodat er een partner kan toetreden.

De beurskapitalisatie van beide bedrijven zit in de buurt van de 3,3 miljard euro.