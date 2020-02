Aedifica trekt prognoses op en bevestigt dividend

De huurinkomsten van Aedifica zaten 42 procent in de lift tot 72 miljoen euro. In de 290 zorgcomplexen verspreid over Belgiƫ, Nederland, Duitsland, het VK, Finland en Zweden wonen 21.000 senioren.

De EPRA-winst, de winst uit de kernactiviteiten die sterk bepalend is voor het uitkeerbare dividend, steeg met 47 procent tot 46,6 miljoen euro. Per aandeel ging de EPRA-winst van 1,74 naar 1,89 euro.

Betere vooruitzichten

Voor heel het boekjaar mikt de specialist in zorgvastgoed op 163 miljoen euro huurinkomsten en een EPRA-winst van 97 miljoen euro of 3,95 euro per aandeel. Dat is optimistischer dan in september bij de publicatie van de jaarresultaten (2018/2019). Toen ging Aedifica uit van respectievelijk 144 milljoen en 87 miljoen euro (3,55 euro per aandeel).