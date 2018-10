Aedifica verkoopt deel appartementen

Vastgoedgroep Aedifica bouwt zoals aangekondigd zijn portefeuille appartementen af. Dat brengt vers geld in het laatje voor zijn specialisatie: woonzorgcentra.

Aedifica bracht in juli haar bedrijfstak 'appartementsgebouwen' onder in een nieuwe dochtervennootschap, Immobe.

Vrijdag werd 50 procent (min 1 aandeel) van Immobe verkocht aan een vastgoedfonds van Primonial Luxembourg Real Estate. In de eerste helft van 2019 volgt de verkoop van een tweede pakket, tot maximaal 75 procent (min 1 aandeel).

De appartementen worden bij de deal gewaardeerd met een premie van circa 7% op de waarde van de portefeuille. Daardoor kan in totaal zo'n 150 tot 200 miljoen euro naar Aedifica vloeien.

'Deze transactie kadert volledig in de strategische ontwikkeling van Aedifica als 'pure play' zorgvastgoedinvesteerder, en laat Aedifica toe om aan 'capital recycling' te doen om verdere groei in haar kernactiviteit te realisteren', zegt CEO Stefaan Gielens in een mededeling.