Aedifica ziet de zon weeral voluit schijnen

De coronacrisis heeft tot nu toe geen materiële impact gehad op de resultaten van Aedifica, de specialist in woonzorgvastgoed. Door de massale vaccinaties in de woonzorgcentra is er vandaag ook meer vertrouwen in de toekomst dan een jaar geleden.

Gewoon zeer goed. Dat is wat de belegger moet onthouden van de bekendmaking van de resultaten van Aedifica over het voorbije boekjaar. Zeer goed omdat de verwachtingen werden ingelost. Gewoon omdat het geen aanleiding was om nieuwe grote overnames, investeringen of kapitaalverhogingen aan te kondigen.

De resultaten zijn wel niet zo gemakkelijk te vergelijken met het vorige boekjaar. Omdat Aedifica voortaan ook met kalenderjaren wil werken, werd eind december een boekjaar van achttien maanden afgesloten.

De epra earnings, zeg maar de gezuiverde winst volgens de internationale definitie, kwamen uit op 162,7 miljoen euro (voor 12 maanden) tegenover 72,1 miljoen euro (op 30 juni 2019, 12 maanden). Met een winst van 6,14 euro per aandeel over het pas afgesloten deed Aedifica het zelfs iets beter dan zijn eigen prognose.

Huurinkomsten

De pandemie had geen materiële impact op onze resultaten. Stefaan Gielens CEO Aedifica

De huurinkomsten (over 18 maanden) stegen door de groei van de portefeuille naar 259,5 miljoen euro. 'Ondanks de soms zeer moeilijke operationele werking in de woonzorgcentra door lockdown of besmettingen zijn alle huurinkomsten vorig jaar betaald. De pandemie had geen materiële impact op onze resultaten', benadrukt Stefaan Gielens, de CEO van Aedifica.

Bezettingsgraad

De vuistregel is wel dat er bij de start een huur wordt genegocieerd waarbij er wordt van uitgegaan dat die voor de uitbater nog altijd draagbaar is bij een bezettingsgraad van 80 procent. In sommige landen zoals België en het VK, met een hoge oversterfte, is de bezettingsgraad vaak met 5 à 10 procent gedaald, maar zit men nog ver van die alarmdrempel. In de meeste landen zijn er ook aanduidingen dat de instroom van nieuwe residenten op gang komt, met dank aan de massale vaccinatie in de WZC's. 'We kunnen met een nog geruster gemoed naar de toekomst kijken dan twaalf maanden geleden', aldus Stefaan Gielens.

Dividend

Aedifica bevestigt het voorgestelde slotdividend van 1,60 euro bruto per aandeel. Het totale dividend over het afgelopen boekjaar komt uit op 3,30 euro bruto.

De vastgoedportefeuille steeg de voorbije achttien maanden met 64 procent tot 3,8 miljard euro. Er zijn nu 496 zorgvastgoedsites voor meer dan 37.000 gebruikers verspreid over zes landen: België, Finland, Duitsland, het VK, Nederland en Zweden.

Verdere groei

De huurinkomsten zullen de komende jaren sterk blijven groeien. Er was eind december een pijplijn van 756 miljoen euro aan acquisities, bouw- en renovatieprojecen.

In het voorbije boekjaar heeft Aedifica meer dan 700 miljoen euro kapitaal opgehaald, waarvan 459 miljoen euro via een openbare kapitaalverhoging, het hoogste bedrag door een beursgenoteerde vastgoedgroep. Aedifica deed op tien jaar zeven publieke kapitaalverhogingen. Daardoor kan Aedifica het boekjaar 2021, ondanks de forse expansie vorig jaar, beginnen met een schuldratio van 43,2 procent. Zonder 'onverwachte' expansie kan Aedifica het nieuwe boekjaar in december afsluiten met een schuldratio van nauwelijks 50 procent.

Een nieuwe publieke kapitaalverhoging lijkt niet meteen dit jaar aan de orde. Aedifica kan ook een nieuwe private plaatsing doen. Dat kan hoe dan ook pas twaalf maanden na een vorige. Dat betekent dus niet voor april.