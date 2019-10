Aertssen gaat Opel-site afbreken

De Antwerpse groep Aertssen gaat de voormalige Opel-fabriek in de Antwerpse haven afbreken. Daarmee keert het terug naar zijn roots.

Het Antwerpse Havenbedrijf heeft de opdracht voor de afbraak van de voormalige 90 hectare grote Opel-site in de Antwerpse haven toegekend aan de firma Aertssen. Die gaat daarvoor samenwerken met het Brusselse bedrijf De Meuter.

Aertssen is met de opdracht niet aan zijn proefstuk toe. Enkele jaren terug brak het Antwerpse familiale graaf- en afbraakbedrijf ook de voormalige Ford-site in Genk af, toen het grootste sloopproject in Europa. Voor Aertssen heeft de afbraak een sentimentele bijklank. Ooit stond hier de hoeve van de vader van Greg Aertssen, de huidige CEO van de groep. Maar die moest in 1964 net als het hele dorp Oorderen, wijken voor havenuitbreiding én de Opel-fabriek. De landbouwer hielp zelf bij de afbraak van zijn hoeve en de kerk van Oorderen, waaruit het bedrijf, gespecialiseerd in grond-, afbraak- en saneringswerken, is ontstaan.

‘Ooit is onze familie moeten verhuizen om plaats te maken voor de autofabriek, nu mogen we ze afbreken. Deze site staat symbool onze bedrijfsstrategie: aanpassen of verdwijnen.’ Greg Aertssen CEO Aertssen Groep

‘De cirkel is rond’, zegt Greg Aertssen trots. ‘Ooit is onze familie moeten verhuizen om plaats te maken voor de autofabriek, nu mogen we ze afbreken. Deze site staat symbool onze bedrijfsstrategie: aanpassen of verdwijnen.’ Het familiebedrijf is genomineerd voor Onderneming van het Jaar, een award die volgende dinsdag wordt uitgereikt en waarbij het bedrijf het opneemt tegen Kinepolis, Actief Interim en Torfs.

Die sloop is al begonnen. 'Een ploeg arbeiders is momenteel alle TL-lampen aan het uitdraaien. Binnenkort starten we met de verwijdering van het asbest. Daarna volgen de staalplaten en de betonnen sokkels. Bijna alle materialen worden gerecycleerd.' De waarde van het contract wordt nog niet gecommuniceerd.

Elon Musk

In 2010 besloot GM echter om de Opel-fabriek te sluiten. Sindsdien ligt de site er als een kanker bij. De zoektocht naar investeerders liep niet van een leien dakje en dit om allerlei redenen. Het Antwerpse Havenbedrijf bereikte om te beginnen pas in 2014 een vergelijk met GM om de grond van de Opel-site te kopen. Het betaalde er 42 miljoen euro voor.

Bovendien legde het Havenbedrijf de potentiële investeerders strenge selectiecriteria op: ze moesten actief zijn in circulaire economie, recyclage of duurzaam ondernemen. Logistieke investeerders waren niet welkom.

De vorige Antwerpse havenbaas Eddy Bruyninckx bood de site vier jaar geleden aan Elon Musk aan om er een Tesla- of batterijenfabriek te bouwen, maar die hapte niet toe.

In 2015 startte het Havenbedrijf onderhandelingen met het Saudische afvalbedrijf Energy Recovery Systems (ERS). Die had plannen om op de site - die ondertussen is omgedoopt tot de Churchill-site - een megafabriek te bouwen voor de verwerking van plastic afval tot grondstoffen voor chemische producten en meststoffen. Een investering van 3,7 miljard euro, goed voor 900 jobs. Maar twee jaar later zag het Havenbestuur zich genoodzaakt om de stekker uit het project te trekken wegens financieel en operationeel niet haalbaar. De zoektocht naar investeerders kon opnieuw beginnen.

Veel interesse

In 2018 haalde het Antwerpse Havenbestuur en het Antwerpse stadsbestuur alles uit de kast om de Belgische materialengroep Umicore te overhalen om er zijn nieuwe Europese batterijmaterialenfabriek te bouwen. Maar Umicore-topman Marc Grynberg koos voor Polen.

Het Antwerpse Havenbestuur laat zich echter niet opjagen. 'Er is heel veel interesse voor de site', zegt topman Jacques Vandermeiren van de Antwerpse haven. 'We spreken met verschillende kandidaat-investeerders. We blijven de strenge selectiecriteria handhaven. Het is de bedoeling dat zich hier een cluster van bedrijven vestigt en niet één grote speler. Die puzzel in elkaar boksen, vergt flink wat werk'.