Afwaardering Retail Estates duwt Leasinvest fors in het rood

Als vastgoedinvesteerder die onder meer winkelpanden en shoppingcentra uitbaat, bleef Leasinvest niet gespaard in de coronacrisis. De huurinkomsten lagen in de eerste jaarhelft 2,8 miljoen euro lager dan een jaar geleden. Door desinvesteringen kwam daar nog een daling van 0,8 miljoen euro bovenop.

Maar de grootste impact kwam er door de participatie van tien procent in de gespecialiseerde winkelvastgoedbeheerder Retail Estates. Die zag zijn beurskoers fors dalen doordat heel wat winkels tijdens de coronacrisis geen huur konden betalen of zelfs de deuren moesten sluiten. Leasinvest moet die waardedaling in zijn geconsolideerde resultaten opnemen als een verliespost van 32,4 miljoen euro.

Dividend

Daar komt nog bij dat het dividend van Retail Estates dit jaar pas in juli werd betaald in plaats van in het tweede kwartaal, zoals vorig jaar. Dat dividend zal dus wel de rekeningen van de tweede jaarhelft opsmukken, maar leidt in de eerste jaarhelft tot een stevige daling van het financieel resultaat, dat 8 miljoen euro in het rood duikt.