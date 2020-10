Algemene vergaderingen voor appartementen verboden

Door de coronamaatregelen is het niet meer toegestaan om nog een fysieke algemene vergadering over de gemene delen in appartementsgebouwen te houden.

België telt meer dan 220.000 appartementsgebouwen, met daarin ongeveer anderhalf miljoen appartementen. In ieder appartementsgebouw moet elk jaar een algemene vergadering plaatsvinden, binnen een 15-daagse periode die bepaald is in de statuten. De eigenaars komen dan samen om beslissingen te nemen over de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals over renovatiewerken en het onderhoud van de lift en de trappenhal.