Almaar meer Belgen in 'overbevolkte' woning

Tussen 2015 en 2019 is het aantal Belgen dat in overbevolkte huizen woont vervijfvoudigd.

Het Europese statistiekbureau Eurostat berekent jaarlijks hoeveel mensen in 'overbevolkte huizen' wonen. Onder die term verstaat Eurostat woningen die 'niet genoeg leefruimte hebben in verhouding tot de grootte van het gezin'.

In 2015 bedroeg de overbevolkingsgraad in België amper 1,6 procent. Dat was toen het laagste percentage in Europa. In 2019 ging het om 8,1 procent, een vervijfvoudiging. Dat betekent dat bijna een op de tien Belgen onvoldoende leefruimte heeft. België stak in die periode Nederland (4,8 %), Spanje (5,9 %), Duitsland (7,8 %) en Frankrijk (7,7 %) voorbij.

Een mogelijke verklaring is de armoedegraad, die ondanks de toenemende welvaart in ons land hoog blijft. Dat de huur- en zeker de huizenprijzen de jongste jaren door het dak gingen, snijdt de toegang tot ruime woningen voor gezinnen in armoede af. Vooral in Brussel is de toestand nijpend: een op de vier woningen zou er overbevolkt zijn.