Als Gods huis een loft wordt

De Gentse ontwikkelaar en investeerder Triginta bouwt het voormalige klooster in de Patersstraat in Turnhout om tot een plek om te wonen, te werken en te ontspannen. © katrijn van giel

Terwijl onze aandacht voor geloof al decennia verslapt, wordt tegelijk met meer interesse naar kloosters en kerken gekeken. Niet zozeer voor ons zielenheil, wel vanwege hun uitstekende ligging. Vastgoedontwikkelaars ruiken kansen, maar stoten ook op hindernissen. ‘Het christendom is niet te koop.’

Het centrum van Turnhout was lang de thuis van een congregatie minderbroeders, een franciscaanse bedelorde die er midden in de 17de eeuw neerstreek om haar leven aan God te wijden. Maar naarmate de tijd verstreek en de interesse in een vrome levensstijl wegebde, verdwenen de paters uit de Patersstraat. Eind jaren 80 vertrokken ze definitief en werd het klooster verkocht.

Vandaag heerst weer bedrijvigheid in en rond het Paterspand. Het voormalige klooster krijgt binnenkort een moderne upgrade. Waar vroeger paters beden, wordt straks gewoond, gewerkt en ontspannen.

Schermvullende weergave

Het religieuze vastgoedproject in de Kempen belandde vorig jaar in de portefeuille van Triginta. De Gentse ontwikkelaar en investeerder werd in 2018 opgericht door Geert Wellens. Die begon zijn carrière eind jaren 80 als vastgoedjournalist bij het magazine Trends en richtte later samen met Geert Noels de vermogensbeheerder Econopolis op. Wellens speelde al langer met het idee om een vastgoedspeler met een maatschappelijke focus uit de grond te stampen. Als bestuurder bij enkele katholieke zorginstellingen kent hij het kerkelijke wereldje. ‘Ik doe dit uit maatschappelijk engagement, niet uit religieuze overtuiging’, beklemtoont hij.

Triginta heeft drie activiteiten: zorgvastgoed, publiek-private samenwerkingen (scholen, zwembaden...) en de herbestemming van religieuze sites. De ambities zijn groot en de activiteiten worden ook uitgebreid met erfgoedprojecten, scholenbouw en een flexibel verhuurmodel. In drie jaar tijd bouwde Triginta een portefeuille van 220 miljoen euro uit. Onlangs verwierf het fonds zijn eerste drie zorgprojecten in het zuiden van Nederland. Naast internationale expansie staat ook Wallonië op de verlanglijst. Voor die expansie wil Triginta zijn kapitaal van 60 miljoen euro de komende maanden ‘minstens verdubbelen’. Het rekent daarbij ook op de 47 familiale investeerders, onder wie Marc Coucke (zie inzet). ‘Tegen het einde van dit jaar moet de kapitaaloperatie rond zijn.’

6 procent rendement voor Coucke en co.

Triginta haalt tot nu zijn nagestreefde nettorendement van minstens 6 procent. ‘Het doel van onze 47 familiale aandeelhouders is maatschappelijk relevante dingen doen met een degelijk rendement’, zegt oprichter Geert Wellens. ‘Maar die families hoeven morgen hun inleg niet terug.’ Onder hen zijn veel bekende namen: Urbain Vandeurzen (LMS), Marc Coucke (Omega Pharma), de families Vandersanden (bakstenen), Mark Leysen (bekend van Vanbreda), Vanderschelden (meubelfabrikant Perfecta), Versele (veevoeder) en de Leuvense investeerder Stan Beckers. Profiel Triginta

Opgericht in 2018 door de voormalige journalist Geert Wellens.

Fonds voor de herontwikkeling en herbestemming van religieus vastgoed, zorgvastgoed en publiek-private samenwerkingen.

Actief in 22 projecten, goed voor een portefeuille van 220 miljoen euro en een pijplijn van 200.000 m².

15 medewerkers.

Geduld

Vooral de herbestemming van religieuze sites, voorlopig beperkt tot zes projecten, spreekt tot de verbeelding. Bij gebrek aan religieuze vastgoedmakelaars moet Triginta zelf contact opnemen met ordes, congregaties en bisdommen. ‘Het is niet makkelijk om daar binnen te geraken’, zegt CEO Jan Lambertyn, die de stiel leerde bij de Antwerpse projectontwikkelaar Eric De Vocht (IRET). ‘Een congregatie heeft geen pater vastgoed. Vaak houdt de overste van de congregatie zich daarmee bezig. Soms zijn er al leken met vastgoedexpertise in dienst.’

Nu kerken leeglopen, worstelen veel congregaties met hun financiële gezondheid. Hun vermogen zit in vastgoed. Dat willen ze liquide maken. Jan Lambertyn CEO Triginta

Pas sinds enkele jaren staan congregaties open voor ambitieuze herontwikkelingen. ‘In de jaren 50 vormden ze de ruggengraat van de maatschappij’, zegt Lambertyn. ‘Maar nu kerken leeglopen en mensen hun kinderen niet meer laten dopen, worstelen veel congregaties met hun financiële gezondheid. Hun vermogen zit in vastgoed. Dat willen ze liquide maken, maar met een maatschappelijke meerwaarde.’

Eén talent is cruciaal voor Triginta: geduld. De naam verwijst naar het Latijnse cijfer 30 of de periode waarop vastgoed normaal afgeschreven wordt. ‘Congregaties denken niet op korte termijn’, zegt Lambertyn. ‘Ze voelen zich verantwoordelijk voor het tijdelijke. Als je hen zegt dat je hun pand tegen de zomer wil kopen, haken ze af. Andere ontwikkelaars willen hun geld in maximaal vijf jaar terugverdienen. Wij zijn twee jaar bezig met de prospectie alleen. Wij moeten geloofd en vertrouwd worden.’

Een belangrijk argument voor weifelende congregaties is dat Triginta niet alleen religieuze sites herontwikkelt, maar de panden ook het liefst zelf in portefeuille houdt. Dat kan in volle eigendom, via een erfpacht of een constructie die de orde maandelijks huurinkomsten bezorgt.

Schermvullende weergave

Triginta ziet een enorm vastgoedpotentieel in Belgische religieuze sites. Volgens de ontwikkelaar zijn er in België 8.000 religieuze sites, die zich vooral in de centrumsteden bevinden. ‘Zoek eens op Google Earth de groene plekken in steden. Dat zijn bijna altijd kloosters’, zegt Lambertyn. ‘Mechelen, Brugge en Leuven zijn gegroeid rond religieus vastgoed’, vult Wellens aan. ‘Sommige stadscentra zijn nog voor een kwart in handen van religieuze organisaties.’

Terwijl de focus van Triginta op religieus vastgoed misschien uniek is, is de interesse op zich dat niet. Kerken en kloosters lopen leeg, maar liggen dus vaak op uitstekend gelegen locaties, wat vastgoedontwikkelaars de ogen uitsteekt. ‘Op het vastgoed dat in handen is van private instellingen, zoals kloosters of scholen, azen vastgoedspelers al langer’, zegt Sven Sterken, ingenieur-architect en hoogleraar architectuurgeschiedenis aan de KU Leuven. ‘Daarin beweegt heel veel.’

Onwil

Kloosters en abdijen zijn niet de enige opties die in theorie in aanmerking komen voor ontwikkeling. Ook parochiekerken worden minder gebruikt en zijn steevast mooi gelegen in stads- of dorpscentra. Maar het ene heilige huisje is het andere niet. Terwijl de ontwikkeling van kloosters, abdijen of kapellen weinig weerstand oproept, ligt dat bij kerken veel gevoeliger.

Nochtans is de overheid vragende partij voor herbestemmingen. Dat er jaarlijks miljoenen euro’s overheidsgeld - vorig jaar 127 miljoen euro - stroomt naar het onderhoud van almaar legere kerken is daar niet vreemd aan. Vlaanderen trekt al enkele jaren aan de kar. Een speciaal daartoe in het leven geroepen projectbureau staat steden, gemeenten en kerkgemeenschappen bij in concrete dossiers. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden probeert ook inspiratie en expertise aan te reiken. Dat werpt vruchten af, met tientallen dossiers in bespreking.

170 miljoen euro Vorig jaar pasten steden en gemeenten 170 miljoen euro bij voor onderhoud van kerken in Vlaanderen.

Omdat in de praktijk blijkt dat veel van die dossiers sneuvelen op kerkelijke onwil, pakte Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) vorige week uit met het Programma Toekomstgerichte Parochiekerken, een actieplan om de herbestemming van ondergebruikte gebedshuizen te versnellen.

In een ideale wereld krijgt zo’n weinig of niet gebruikte kerk opnieuw een gemeenschapsfunctie, al dan niet naast de oorspronkelijke spirituele functie - wat in vaktermen ‘nevenbestemming’ wordt genoemd. Er bestaan voorbeelden van bibliotheken, musea, schoolfuncties, jeugdcentra of markten.

Maar de overheid staat evengoed open voor herbestemming door private eigenaars of voor commercieel hergebruik. In Kruibeke en Boom werden oude kerken verbouwd tot lofts. In Mechelen is het Patershof een luxehotel geworden. En in Ieper kan je fitnessen in de kerk. In Gent wordt de beroemde Sint-Annakerk ondanks luid protest straks een Delhaize. Vooral dat soort projecten - die ontwikkelaars zouden kunnen interesseren - schrikken de kerk af.

In een pittig opiniestuk in De Standaard, in een reactie op het plan van Diependaele, hamerde bisschop van Antwerpen Johan Bonny erop dat ‘het christendom niet te koop staat’. ‘Een kerk verdient een respectvolle plaats en heeft een belangrijke betekenis in onze maatschappij’, klonk het afgemeten. ‘Banaliteit troef’ kan niet het motto worden.’

Je kan niet van elke kerk een concertzaal maken. Sven Sterken Hoogleraar architectuurgeschiedenis KU Leuven

‘Ik kan hem daarin volgen’, zegt Dirk Laporte, als professor erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen een specialist in herbestemmingen. ‘Een kerk heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de gemeenschap. Mensen werden er gedoopt, trouwden er, werden er begraven. Dat heeft een symbolische waarde, ook voor wie niet religieus is, zoals ik. Dat wis je niet zomaar uit. Ik ben dus geen voorstander van een private of commerciële invulling van kerken. Een kerk moet haar gemeenschapsfunctie kunnen behouden, ook als er geen mis meer opgedragen wordt.’

Als een kerk herbestemd wordt, is Laporte er ook voorstander van de ruimte van het gebouw te respecteren. ‘Er verdiepingen in steken, zoals het luxehotel in het Mechelse Patershof heeft gedaan, is spectaculair, maar ontneemt het gebouw zijn waarde’, aldus Laporte. Die bestemming vloekt ook met de andere voorwaarden die Laporte stelt voor een goede herbestemming: de ingrepen moeten terugdraaibaar zijn en de ruimte moet publiek toegankelijk blijven.

Die voorwaarden vloeken met de noden van vastgoedontwikkelaars. Voor Triginta zijn kerken op die manier economisch niet interessant, zegt Wellens. ‘In een kerk kunnen we vaak maar 60 procent van de oppervlakte gebruiken. Dat valt moeilijk te economiseren, behalve als de kerk heel groot is of als er een klooster naast ligt.’

Schermvullende weergave

Andere experts zijn dan weer pragmatischer en staan wel open voor de meer commerciële weg die de overheid lijkt te willen inslaan met kerken. ‘Er zijn goede argumenten te bedenken om een vastgoedlogica toe te passen’, vindt Sterken. ‘Heel veel kerken zijn nu eenmaal onderbenut en genereren nauwelijks inkomsten. Het is financieel niet houdbaar dat te blijven bijpassen.’

Sterken zegt begrip te hebben voor de emotionele component. ‘Ik heb heel veel onderzoek gedaan naar moderne kerken, waar mensen nog vaak de bouw van hebben meegemaakt of zelf mee de fundamenten hebben gelegd. Als zo’n kerk verdwijnt, voelt dat als een amputatie. Zo’n kerk speelt een rol in de gemeenschapsvorming, dat kan je niet ontkennen. In een ideale wereld geef je die bij een herbestemming een sociale of culturele functie. Maar de simpele waarheid is dat we het niet redden door er allemaal concertgebouwen van te maken. En dus moet je openstaan voor andere opties. Al vind ik een simpele privatisering ook een brug te ver voor kerken die door de gemeenschap zijn betaald.’

Laporte is een rabiate tegenstander van de afbraak van kerken. ‘Een kerk sloop je niet.’ Sterken daarentegen is er wel voor te vinden sommige kerken met weinig erfgoedwaarde af te breken en iets nieuws te doen met het terrein. Niet om dan een appartementsgebouw op te trekken, maar om dingen te doen in de geest van een herbestemming. ‘In Nederland zijn er goede voorbeelden van kerken die plaats maken voor crèches of dokterspraktijken. Die hebben ook een bijzondere gemeenschapsfunctie, maar krijg je niet georganiseerd in een kerkgebouw. Waarom zou je dat dan absoluut moeten laten staan?’