Amerikaanse ambassade moet verhuisplannen schrappen

Nu ze van de Brusselse regering de bestaande AXA-site niet mogen afbreken, zien de VS definitief af van hun plannen om de ambassade te verhuizen naar Watermaal-Bosvoorde.

Met die beslissing is er eindelijk duidelijkheid gekomen in een dossier dat al meer dan twee jaar aansleept. In de lente van 2016 werd bekend dat de Verenigde Staten een voorwaardelijk akkoord hadden gesloten om de vroegere hoofdzetel van de verzekeraars AXA en Royal Belge in Watermaal-Bosvoorde te kopen. De site in Watermaal-Bosvoorde bleek voor de VS geschikt om er hun nieuwe ambassade te huisvesten.

Maar dan moest er wel aan een belangrijke voorwaarde worden voldaan: het bestaande gebouw aan de Vorstlaan in Watermaal-Bosvoorde, moest eerst worden afgebroken. Dat was ook als opschortende voorwaarde vastgelegd in het verkoopcontract dat twee jaar geleden werd gesloten met de vastgoedgroep Cofinimmo. De beursgenoteerde groep is al jaren eigenaar van de AXA-site.

Beschermd gebouw

Dat was evenwel buiten de Brusselse regering gerekend. Die startte vorig jaar de procedure op om het gebouw, dat tussen 1965 en 1967 werd opgetrokken door het Frans-Belgische architectenduo Pierre Dufau en René Stapels, als monument op een beschermlijst te zetten. In dat scenario kan het gebouw niet worden afgebroken en wordt dus niet aan de verkoopsvoorwaarden voldaan zoals die werden vastgelegd in het contract met Cofinimmo.

De Verenigde Staten hebben daardoor officieel bekendgemaakt te zullen afzien van de aankoop van de AXA-site, laat de krant Le Soir maandag weten. Of het land al een andere locatie voor zijn ambassade op het oog heeft, is niet bekend. De Amerikaanse ambassade is vandaag gevestigd aan de Kunstlaan in hartje Brussel. Dat is vlakbij de Troonlaan, waar de verzekeraar AXA sinds vorig jaar zijn nieuwe stek heeft.