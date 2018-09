André Duval opent ‘co-workingspace met vijf sterren'

Reclame-ondernemer André Duval knipt woensdagavond het lint door van Stokers, een luxueuze co-workingspace in het Antwerpse Groen Kwartier. ‘Creatieve mensen gedijen niet in glazen kasten.’

Toen Duval enkele jaren geleden zijn nieuwe bedrijf Duval Union in het Groen Kwartier vestigde, koesterde hij al een plan om de vervallen oude stookplaats een nieuwe bestemming te geven. Stoker ligt pal in het midden van de herontwikkelde site, waar vroeger een militair hospitaal gevestigd was. Het management van Stoker vertrouwt Duval toe aan zijn dochter Valérie.

Stokers richt zich met drie formules op verschillende soorten co-werkers: ‘mensen die hier gewoon een koffie willen drinken en tegelijk wat werken in een semi-publieke ruimte; flexwerkers die af en toe een hoogwaardige werkplek nodig hebben; en mensen doe van Stokers hun vaste kantoor en hoofdkwartier willen maken.’ Daarnaast kunnen in Stokers ook evenementen georganiseerd worden.

Waarom was dit project belangrijk voor u?

André Duval: ‘Ik heb een emotionele band met de omgeving. Ik ben geboren aan de Cogels-Osylei. Mijn grootvader heeft als lederbewerker nog diensten geleverd aan de militairen die hier gelegerd waren, en mijn oom was ooit nog aalmoezenier in de kapel waar nu restaurant The Jane gevestigd is. En als zoon van een vastgoedmakelaar heb ik een zwak voor gebouwen en projectontwikkelingen.’

Is er al geen overaanbod aan co-working spaces?

Duval: ‘Er is al heel wat aanbod, maar dan van wat ik meestal omschrijf als casco ruimte met wat zitzakken, houten palletten en een fiets tegen de muur. Ik weet hoe een reclame-agentschap functioneert. Creatieve mensen gedijen niet in glazen kasten. De kenniswerkers die we voor ogen hebben zijn mensen die niet meer in de file willen staan en die nood hebben aan stilte, en niet aan het geklop van barista’s of aan slechte akoestiek. ‘All work, No play’ is onze positionering. Er zijn dus geen fitness, tafelvoetbal of pingpongtafels, maar wel een co-working als een lobby van een vijfsterrenhotel. We zijn niet goedkoop (de duurste formule kost 550 euro per maand, red.), maar het blijft professioneel betaalbaar. Ik verwacht hier eerder scale-up-profielen dan starters.’

Voor hoeveel mensen is er plaats?

Duval: ‘We kunnen makkelijk een 120-tal personen hosten, maar bij een evenement maken we plaats voor 200 of meer. We wilden geen voorinschrijvingen aanvaarden tot we de volledige afwerking rond hadden, maar via Facebook hebben we al een 700-tal fans. We zijn sinds enkele dagen live met de site, waar mensen zich kunnen inschrijven en een werkplek reserveren.’

Bent u de enige investeerder in dit project? Speelt Duval Union er een rol in?

Duval: ‘Ik ben de enige investeerder, dit is een zuiver privé-initiatief. BNP Paribas Fortis financiert het voor een 35%. Duval Union wordt mogelijk een klant en occasionele gebruiker van faciliteiten, maar verder is er geen verband.