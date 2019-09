Anneleen Desmyter volgt Christophe Desimpel op

Anneleen Desmyter (ex-QRF City Retail) volgt Christophe Desimpel op als CEO van zijn vastgoedgroep Aldea Vastgoed. Ze neemt ook afscheid van vastgoeddienstenleverancier Quares.

Christophe Desimpel heeft de ambitie om zijn vastgoedgroep Aldea Vastgoed sterk te doen groeien. Een operationele portefeuille van 300 miljoen euro binnen drie à vier jaar, met 1.000 woonzorgkamers en 500 assistentiewoningen, noemt hij realistisch. Hij versterkt daarom zijn organisatie.

‘De combinatie van voorzitter en CEO van Aldea Vastgoed is voor mij niet langer werkbaar. Zeker omdat ik nog bestuursmandaten heb in een reeks andere bedrijven. Als voorzitter van Aldea Vastgoed ga ik wel de strategische lijnen uitzetten’, benadrukt Christophe Desimpel in een reactie.

Desmyter

Anneleen Desmyter gaat, na een sabatical van drie maanden, meteen aan de slag als CEO. Ze bracht in 2013 QRF City Retail, een gereglementeerde vastgoedgroep gespecialiseerd binnenstedelijk retailvastgoed naar de beurs.

QRF geraakte vorig jaar in een neerwaartse spiraal door de crisis in de retailsector en een lang aanslepende discussie met H & M, haar grootste huurder, over een forse verlaging van huurvoorwaarden.

Toen de familie Vanmoerkerke door de inbreng van eigen vastgoed zijn participatie in QRF verhoogde van 9,5 procent naar 28,3 procent en de grootste aandeelhouder werd, nam William Vanmoerkerke op de algemene vergadering van mei zelf de functie van CEO van QRF over van Anneleen Desmyter.

Anneleen Desmyter neemt nu ook afscheid van de vastgoeddienstengroep Quares. Samen met Freddy Hoorens en Herman Dubois leidde ze Quares dat de drie samen in 2006 hadden opgerichtr.

Aldea

Aldea Vastgoed is gespecialiseerd in de ontwikkeling, uitbating en investering in zorgvastgoed voor de nieuwe generatie ouderen. Naast woonzorgcentra zijn er ook assistentiewoningen en levensloopbestendige appartementen die veelal gelocaliseerd zijn op dezelfde sites van de woonzorgcentra.

De voorbije jaren is de portefeuille door de bouw van nieuwe voorzieningen en gerichte overnames sterk uitgebreid. Recent werden 8 woonzorgcentra, waarvan het merendeel in Wallonië, overgenomen, goed voor 527 bedden en een totale investering van meer dan 75 miljoen euro.

Aldea Vastgoed heeft sites in Vlaanderen, Wallonië en Marbella (Spanje) en bouwt op dit ogenblik een vastgoedportefeuille uit van zowat 200 miljoen euro. Anneleen Desmyter zal als CEO de vastgoedactiviteiten en het team managen.