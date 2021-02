Antiquair Paul De Grande verkoopt kasteel voor 2,75 miljoen euro

De Grande kocht het kasteel toen hij 24 was - hij werd zo de jongste kasteelheer ooit - en woont er intussen al 40 jaar. De antiquair verkoopt het kasteel omdat hij zijn drie verkooppunten - behalve in Snellegem heeft De Grande ook nog locaties in Zedelgem en Zeebrugge - wil centraliseren. Waar hij zich zal vestigen, is nog niet duidelijk. 'Als het kasteel verkocht is, gaan we op zoek naar een nieuwe locatie', zegt hij in Het Nieuwsblad. De Grande hoopt op een opbrengst van minstens 2,5 miljoen euro.