Antwerpse vastgoedgroep Whitewood koopt Muntcentrum

De Antwerpse vastgoedgroep Whitewood koopt het Muntcentrum in hartje Brussel. Bpost is een van de verkopende partijen en verhuist vanaf 2021 zijn hoofdzetel.

Het Muntcentrum, tussen de Anspachlaan en het Muntplein, dateert uit begin jaren zeventig en is een van de zichtbaarste gebouwen in het centrum van Brussel. Het werd gebouwd op de plaats van het 19de-eeuwse postgebouw en is vandaag nog steeds de hoofdzetel van Bpost .

Bpost en de Stad Brussel verkopen nu het gebouw aan de Antwerpse vastgoedgroep Whitewood van Frédéric Van der Planken. Whitewood haalde het in een biedstrijd van zijn laatste concurrent, de grotere bouwpromotor IRET Development.

Met de transactie is een bedrag van ruim 80 miljoen euro gemoeid. De verkoop levert voor Bpost een totale cashontvangst op van 55,7 miljoen euro en een winst van 19,9 miljoen euro op de realisatie van de verkoop, zegt het bedrijf. Dat wordt in de financiële cijfers van het tweede kwartaal verwerkt.

Het gaat om een van de belangrijkste vastgoedtransacties in Brussel van de voorbije jaren. De transactie omvat een oppervlakte van 75.500 vierkante meter, waarvan 55.000 vierkante meter kantoorruimte en ook 200 ondergrondse parkingplaatsen.

Facelift

De winkelsokkel zit niet in de deal, want dat deel is in handen van AG Real Estate. Die sokkel werd recent nog gerenoveerd, met de opening van het winkelcentrum The Mint als orgelpunt. De overname door Whitewood opent nu de weg om ook de rest van het gebouw een facelift te geven.

'Het gebouw is dringend aan structurele vernieuwing toe en is niet meer aangepast aan de noden van een moderne werkomgeving. Daarom werd er gekozen om het gebouw in zijn geheel te verkopen aan een partner, die een globaal en positief plan van herontwikkeling voor ogen heeft voor het Muntcentrum', zegt Bpost.

Verhuis