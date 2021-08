Appartement huren kost voor het eerst gemiddeld meer dan 750 euro per maand

Een appartement huren in Vlaanderen kostte in het eerste halfjaar gemiddeld 755 euro. De kaap van 750 euro is voor het eerst gerond. Dat blijkt uit cijfers van de makelaarsfederatie CIB Vlaanderen die De Tijd kon inkijken.

CIB Vlaanderen analyseerde 15.700 woninghuurcontracten die tussen januari en juni 2021 op de private huurmarkt in Vlaanderen werden afgesloten via een vastgoedmakelaar. Dat zijn er een kwart meer dan een jaar geleden. Toen ging de huurmarkt door de coronapandemie tijdelijk op slot.

De essentie Huren op de private markt is opnieuw duurder geworden.

In het eerste halfjaar van 2021 moest u gemiddeld 755 euro per maand neertellen voor een flat in Vlaanderen, in Brussel was dat 1.128 euro per maand.

Twee op de drie panden die verhuurd worden, zijn appartementen.

‘Na het woelige coronajaar lijkt de markt min of meer te stabiliseren’, zegt Kristophe Thijs, directeur communicatie van CIB Vlaanderen. In Vlaanderen steeg de gemiddelde huurprijs voor alle woningtypes (rijhuis, halfopen bebouwing, vrijstaande woning, appartement, studio, kamer, villa) met 1,8 procent tot 792 euro. Daarmee komt de kaap van 800 euro per maand in zicht. ‘Het is niet geheel onrealistisch dat die kaap dit najaar of in de loop van volgend jaar bereikt wordt', aldus Thijs.

Wat is de gemiddelde huurprijs van appartementen in uw gemeente? Onze interactieve kaart brengt per gemeente en postcode in beeld hoeveel huurgeld u betaalt voor een appartement en vergelijkt de prijzen met andere gemeenten.

Op de huurmarkt overstijgt de vraag het aanbod nog altijd, zeker in het iets meer betaalbare segment, en dat drijft de prijzen op. Daarnaast is er ook meer nieuwbouw op de markt gekomen, waarvan de huurprijs sowieso wat hoger liggen.

Stijging groter dan de inflatie

'Een almaar groter deel van de huurders besteedt meer dan een derde van zijn inkomen aan de huur en de kosten/lasten', zegt Thijs. 'Het feit dat de huurprijzen de voorbije jaren stelselmatig sterker stegen dan de inflatie - wat in het voorjaar van 2021 het geval was - toont aan dat de kost voor wonen zwaarder doorweegt in het gezinsbudget.'

Vooral appartementen worden duurder. Als u nu in Vlaanderen op zoek gaat naar een huurflat, dan moet u daar gemiddeld meer dan 750 euro per maand voor neertellen. De gemiddelde huurprijs voor een appartement steeg er in een jaar met 16 euro (+2,1%) tot 755 euro per maand. In drie jaar noteert CIB Vlaanderen een stijging met bijna 10 procent (+9,42%).

755 gemiddelde huur Wie in het eerste semester een appartement huurde in Vlaanderen, moest daar gemiddeld 755 euro per maand voor neertellen.

In Brussel, waar 2.650 contracten onder de loep werden genomen, liggen de prijzen nog hoger. Een appartement kost er gemiddeld 1.128 euro per maand. Duurdere gemeentes als Watermaal-Bosvoorde (1.458 euro), Sint-Pieters-Woluwe (1.333 euro) en Ukkel (1.294 euro) trekken de gemiddelde prijs op. In goedkopere gemeenten als Sint-Jans-Molenbeek (812 euro), Jette (807 euro) en Anderlecht (806 euro) ligt de gemiddelde huurprijs voor een appartement nog onder de 1.000 euro.

Woninghuurprijzen worden vrij overeengekomen bij het afsluiten van een huurovereenkomst, en mogen in de loop van het contract alleen geïndexeerd worden.

Algemeen lopen verhuringen nog altijd vlot, met uitzondering van woningtypes waarnaar de vraag kleiner is. Kristophe Thijs directeur Communicatie CIB Vlaanderen

Schermvullende weergave

Hoelang panden te huur staan, valt niet meteen te zeggen. ‘Daar hebben we geen concrete cijfers over’, aldus Thijs. ‘Het hangt ook of van het type pand en de ligging. Maar algemeen blijven verhuringen vlot verlopen, met uitzondering van woningtypes waarnaar minder vraag is. Denk dan aan de echt dure nieuwbouwappartementen of de flats die meer buiten stedelijk gebied liggen.