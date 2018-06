Appartement met zeezicht mag kwart meer kosten

De meerprijs die de Belg wil ophoesten voor een appartement op de zeedijk neemt weer toe. Voor de hele kust bedroeg die vorig jaar 22 procent. In Knokke was dat zelfs 40 procent.

De kustvastgoedsector raakt in almaar betere doen, blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Nadat de financiële crisis het aantal transacties van appartementen flink naar beneden had geduwd, is zo’n vijf jaar geleden het herstel op gang gekomen.

Tussen 2014 en 2017 zagen de notarissen het aantal verkochte flats met zo’n derde stijgen. Vorig jaar waren er net iets meer verkopen (+0,5 %) dan in het recordjaar 2016.

Die groeiende populariteit heeft een invloed op de prijs. Vorig jaar werd een flat aan zee gemiddeld 3,2 procent duurder tegenover in 2016, terwijl dat voor appartementen in heel Vlaanderen 2,3 procent was. Een kustflat kostte gemiddeld 262.441 euro in 2017.

Maar de echte kampioen is de zeedijk. Daar werd een appartement gemiddeld 6,6 procent duurder tot 320.429 euro. De ‘dijkpremie’ - de meerprijs voor een flat met zeezicht - is in 2017 aangedikt tot 22,1 procent. In Knokke gaat het zelfs om 40 procent ofwel zo’n 186.000 euro. Daar koop je op veel plaatsen elders in België een leuk appartement mee.

Opvallend: vooral oudere dijkappartementen kregen vorig jaar een hoger prijskaartje. ‘In het begin van de herstelperiode werd veel meer nieuwbouw gebouwd en gekocht, maar dat is voorbij’, zegt Bart Van Opstal, notaris in Oostende. Er is geen vrije ruimte meer op de dijk en door de structuur van mede-eigendom is het niet evident een flatgebouw te herontwikkelen. ‘Omdat de zeedijk voor velen een toplocatie blijft, is er een duidelijk hernieuwde interesse in de oudere appartementen.’

Zeker Knokke kende een uitstekend vastgoedjaar. Het aantal transacties steeg er met 7,8 procent. De prijs van een gemiddeld appartement dikte met 2,8 procent aan tot 465.693 euro. Op de dijk werd gemiddeld 652.177 euro (+3,1 procent) betaald. Driekwart van alle transacties met een frontaal zeezicht in de mondaine badstad gebeurden vorig jaar tegen een prijs van meer dan 375.000 euro, de helft veranderde van eigenaar voor meer dan 600.000 euro.

Het marktaandeel van Knokke in het aantal transacties aan de kust steeg van 16,6 procent in 2014 naar 18,4 procent in 2017. Knokke komt zo in de buurt van Oostende, goed voor een stabiel marktaandeel van 20 procent. Het is wel weinig waarschijnlijk dat de stad van burgemeester Leopold Lippens de komende jaren Oostende voorbijsteekt. De koningin der badsteden heeft 5.000 nieuwbouwwoningen in de pijplijn zitten.

Behalve in Knokke werden in 2017 ook in Oostende (28 procent) en Blankenberge (28 procent) forse premies betaald. Beide gemeenten hebben relatief veel oude appartementen op de dijk, maar de gemiddelde prijs voor een flat van respectievelijk 271.619 euro en 266.796 euro is voor heel wat mensen nog betaalbaar.

Door de sterke verkoop van oude, goedkopere flats, is de dijkpremie voor de hele kust lager dan vijf jaar geleden. Toen bedroeg ze 26,1 procent voor de hele kust en 49,2 procent voor Knokke. In vrijwel alle gemeenten is de premie in 2017 lager dan in 2013.