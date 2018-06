Arabieren azen op Oostendse kroonjuwelen

SAB Holdings, een investeerder uit Saoedi-Arabië, wil niet alleen het Oostendse luxehotel Thermae Palace kopen. Het lonkt ook naar de Oostendse luchthaven en de paardenrenbaan.

De strijd om het iconische luxehotel Thermae Palace, gebouwd tegen de bijna 400 meter lange Koninklijke Gaanderijen, gaat voort. De Mechelse bouwgroep Willemen lijkt de beste papieren te hebben, want ze werd als eerste gerangschikt door een onafhankelijke commissie. Maar het verschil met de andere kandidaat, de huidige hoteluitbater de familie Vanmoerkerke, is klein.

Het is aan de Vlaamse regering en de stad Oostende, beide eigenaar van het thermenhotel, om te beslissen aan wie ze verkopen. De tijd dringt, want de gaanderijen staan al maanden in de stellingen om te vermijden dat brokstukken naar beneden vallen. Geen fraai beeld voor de toeristen die dagelijks op de zeedijk van Oostende wandelen.

Beide kandidaat-investeerders hebben grootse plannen met het hotel. De familie Vanmoerkerke wil de thermen in hun oorspronkelijke staat herstellen, mikt op zo’n 100 hotelkamers, twee binnenzwembaden, een buitenzwembad, een spa en wellnesfaciliteiten.

Ze zet voor de renovatie het Spaanse architectenbureau Cruz y Ortiz in, dat ook het Rijksmuseum in Amsterdam renoveerde met een hedendaagse invulling. Om het project rendabel te maken zet Vanmoerkerke in op een aantal residenties voor een langer verblijf.

Grootse plannen

Dat laatste zit niet in de plannen van Willemen. De Mechelaars respecteren de verzuchting van de commissie dat Thermae Palace vooral een hotel blijft en geen appartementencomplex. Willemen rekent op de financiering van de Arabische groep SAB Holdings.

De Arabieren hebben grootse plannen met het hotel. Sjeik Salah Al Bluewi wil het helemaal renoveren en er een luxehotel genre Carlton, Four Seasons of Radisson van maken. ‘Het gaat om mensen die in heel de wereld investeren. Het is serieus volk.’

De Arabieren zijn zot van paarden. Ze willen ook dat hun klanten op een degelijke luchthaven kunnen landen. Daarom interesseren de luchthaven en de renbaan hen ook. Insider

De Arabieren kijken bovendien verder dan Thermae Palace. Als ze het hotel binnenhalen, hebben ze ook interesse in de Oostendse luchthaven en in de paardenrenbaan. ‘De Arabieren zijn zot van paarden’, zegt een insider. ‘Ze willen ook dat hun klanten op een degelijke luchthaven kunnen landen. Daarom interesseren de luchthaven en de renbaan hen ook.’

De Wellingtonrenbaan is net als Thermae Palace een beschermd monument. De Hippodroom werd in 1883 aangelegd en werd gebruikt voor paardenraces. Sinds kort vinden er in de zomer opnieuw races plaats. Er werd ook een golfterrein aangelegd.

De Oostendse luchthaven is een kleine luchthaven, die gericht is op vrachtvervoer. De touroperator TUI is er actief, waardoor ze ook in trek is bij gewone passagiers. Per jaar komen er een paar honderdduizend reizigers.

Gesprekken

Volgens een insider heeft het plan van Willemen ‘een grotere impact op de Oostendse economie dan dat van Vanmoerkerke’.

Heeft Oostende nood aan een luxehotel dat 500 euro per nacht kost en waar alleen rijke Arabieren en Japanners naartoe komen, nadat ze eerst met hun privéjet op de luchthaven zijn geland? Insider

Maar tegelijk ligt het gevoelig om Arabieren te verkiezen boven een Oostendse ondernemer als Vanmoerkerke, zeker enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bovendien vraagt een insider zich af ‘of Oostende nood heeft aan een luxehotel dat 500 euro per nacht kost en waar alleen rijke Arabieren en Japanners naartoe komen, nadat ze eerst met hun privéjet op de luchthaven zijn geland?’

De Oostendse burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a), de kabinetschef van Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD) kwamen gisteren nog niet tot een beslissing.

Ze spraken af dat Vande Lanotte gesprekken gaat voeren met beide kandidaten om te zien in welke mate ze hun plannen nog in de goede richting kunnen aanpassen, zodat het erfgoed zo veel mogelijk bewaard blijft en de financiering zeker is.

Het blijft de bedoeling nog voor de verkiezingen tot een beslissing te komen. Vande Lanotte heeft Tommelein nodig om groen licht te geven. Tommelein zit met hem in een coalitie in Oostende en hij moet als minister van Begroting in de Vlaamse regering zijn goedkeuring geven.