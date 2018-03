Architectenbureau noA ontwerpt kanaalmuseum in Brussel

Voor de tweede ronde waren nog zeven teams (van de oorspronkelijke 92 kandidaten) in de running. Er zaten enkele bekende namen tussen, zoals het bureau van Rem Koolhaas en een groep rond het Brusselse bureau 51N4E. De jury koos voor een consortium rond het Brusselse bureau noA en twee buitenlandse bureaus, EM2N (Zwitserland) en Sergison Bates (Groot-Brittannië). Recente realisaties van noA zijn de herinrichting van de Lakenhallen in Ieper voor het In Flanders Fields Museum, de stadscampus van de Universiteit Hasselt en het vlasmuseum Texture in Kortrijk.