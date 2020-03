Ascencio zet grote stap in Frankrijk

Ascencio koopt in het zuidoosten van Frankrijk vijf supermarkten die worden uitgebaat door Casino. Zowel voeding als Frankrijk krijgt zo een gewicht van 40 procent in de portefeuille.

Ascencio , de verhuurder van commercieel vastgoed in Belgiƫ, Frankrijk en in minder mate Spanje, doet een belangrijke overname. In het zuidoosten van Frankrijk koopt het Waalse vastgoedbedrijf vijf supermarkten die worden uitgebaat door Casino. Het telt daarvoor 84,9 miljoen euro neer.



De supermarkten liggen in Aix-en-Provence, Antibes, Marseille, Le Rouret en Mouans-Sartoux. Volgens Ascencio gaat het om 'zeer interessante vastgoedlocaties' en leveren de vijf supermarkten 'uitstekende duurzame prestaties'

De huurovereenkomsten met Casino hebben een looptijd van twaalf jaar, waarvan nog acht jaar rest. De jaarlijkse huurinkomsten van de vijf panden bedragen 4,6 miljoen euro.

Met de overname versterkt Ascencio zijn positie in de voedingssector en in Frankrijk. Voeding tekende tot nu voor een derde van de portefeuille in vergelijking met andere sectoren.

Schuldgraad

Herman van der Loos, analist van Degroof Petercam, vindt de transactie een goede zaak. 'We zien die operatie als zeer positief, vooral voor een onderneming die de jongste tijd niet erg actief was, wegens de positieve financiƫle impact en het hogere gewicht van voeding in de huurdersbasis.' Dat gewicht stijgt volgens hem tot bijna 40 procent.



Ook Frankrijk wordt verhoudingsgewijs belangrijker: de Franse portefeuille groeit met 39 procent aan en krijgt een gewicht boven 40 procent in de portefeuille. Casino wordt een van de grootste huurders, goed voor bijna 10 procent van de totale huurinkomsten. Het advies van Van der Loos blijft houden, zijn koersdoel blijft 60 euro.

Door de acquisitie stijgt de schuldgraad van Ascencio van 39 procent eind 2019 naar 48 procent. Behalve aan de overname is dat ook te wijten aan de uitkering van het dividend. Over het boekjaar 2018/19 (tot eind september) keerde Ascencio een dividend van 3,50 euro bruto uit. De betaling gebeurde begin februari.