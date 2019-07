Atenor breidt verder uit in Hongarije

Het gaat om een perceel van 5.711 vierkante meter in Zuid-Boeda, een van de populairste delen van de stad door de nabijheid van universiteiten, de vlotte toegankelijkheid en een enorm aantal groene zones. De locatie ligt ook in de nabije omgeving van de autosnelwegen M1 en M7.

De voorbije jaren is Atenor almaar actiever geworden in Oost-Europa. Behalve in Hongarije is het ook actief in Roemenië en Polen.