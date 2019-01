Atenor en familie Donck kopen maalderij Dossche in Deinze

De overname van de site van ruim 2 hectare in het centrum van Deinze is de eerste investering van het beursgenoteerde Atenor in Vlaanderen.

Vastgoedgroep Atenor en 3D Real Estate, een vehikel van de familie Donck die onder meer ook bekend is van haar belang in KBC, kopen elk de helft van de aandelen van de vennootschap Dossche Immo uit Deinze. Dat is de vastgoedvennootschap van de familie Dossche die haar naam gaf aan de gelijknamige maalderijgroep.

Naar Atenor dinsdagavond bekendmaakte is Dossche Immo de eigenaar van een site van 2,14 hectare in het centrum van Deinze langs de Leie. De site ligt in het stadscentrum, vlakbij het station, aan de winkelstraat Tolpoort.

Volgens CEO Stéphan Sonneville van Atenor gaat het om het terrein van de vroegere maalderij in Deinze, waarop de alombekende gebouwen aan de Leie staan. Dossche meldde vorig jaar de sluiting van de iconische maalderij in de Oost-Vlaamse stad.

Woningen

De stedenbouwkundige voorschriften laten een gemengd stadsproject toe van ruim 32.000 m² met een snelle opstart. 3D Real Estate en Atenor willen er in dialoog met de stad Deinze een hoog kwalitatief 'gemengd project ' ontwikkelen. Volgens Sonneville zal het vooral gaan om appartementen en woningen en mogelijk, zij het beperkt, kantoren. Een deel van de maalderij moet overigens worden bewaard.

Het is de eerste investering van Atenor op de Vlaamse vastgoedmarkt. De groep trachtte eerder al onder meer in Antwerpen voet aan de grond te krijgen. Voor Sonneville is de landing in Vlaanderen belangrijk. 'De meeste van onze aandeelhouders zijn Vlaams.'