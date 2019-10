Atenor heeft Beaulieulaan toch beet

Het vastgoedcertificaat Beaulieulaan kwam in 1993 naar de markt. Het had betrekking op een - toen nagelnieuw - kantoorgebouw aan de gelijknamige laan in Oudergem. Al die jaren was het pand verhuurd aan de Europese Commissie. Maar het huurcontract loopt eind volgend jaar af en het gebouw is dringend aan renovatie toe.