Atenor klopt bij belegger aan

De nieuwe aandelen van Atenor kosten 55 euro per aandeel. Dat is een korting van 18 procent op de slotkoers van dinsdag. In tegenstelling tot veel andere operaties, zoals recent die van sectorgenoot Immobel, gaat het om een publieke kapitaalverhoging met voorkeurrecht. Met andere woorden: ook de kleine belegger is welkom.