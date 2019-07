Atenor koopt Luxemburgse site

De beursgenoteerde vastgoedgroep Atenor gaat samen met een niet genoemde Luxemburgse partij een site kopen in de Luxemburgse stad Esch-sur-Alzette.

Het akkoord met de Luxemburgse partner (in een 50/50 partnership) is onderworpen aan een aantal voorwaarden, waaraan in de komende maanden moet zijn voldaan. ‘Verwacht wordt dat het project snel van start zal gaan’, zegt Atenor.