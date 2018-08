Atenor mikt nu ook op Duitsland

Vastgoedontwikkelaar Atenor hoopt nog dit jaar zijn eerste stappen te zetten in Duitsland en Nederland. Dat past in het kader van de verdere internationalisering van de groep.

'De echte groeimogelijkheden voor Atenor liggen in het buitenland', benadrukt Stéphan Sonneville, de CEO van de groep bij de voorstelling van de halfjaarresultaten die donderdag zijn bekendgemaakt nabeurs.

Naast België is Atenor vandaag al actief in Roemenië, Hongarije, Luxemburg, Polen en Frankrijk. Vooral de Oost-Europese landen kunnen een beduidend hogere economische groei voorleggen dan België. ‘We kijken op de eerste plaats wel naar de kwaliteit van een project, vervolgens naar de aantrekkelijkheid van een stad en pas dan naar het land’.

Atenor gaat zijn activiteiten in België zeker niet afbouwen. Omdat de groep wil blijven groeien door verdere internationalisering en geografische diversificatie zal het belang van België op lange termijn wel verminderen.

De groep uit Terhulpen hoopt in het kader van diezelfde diversificatie ook nog steeds zijn eerste project in Vlaanderen binnen te halen. Recente nieuwe pogingen in onder meer Antwerpen en Kortrijk waren opnieuw mislukt.

Brussel

Atenor blijft kritisch over het beleid in Brussel. Toch blijft het aanwezig in het centrum van de hoofdstad met vier projecten: The One en Realux in de Europese wijk, City Dox aan het Kanaal en Victor aan het Zuid-Station. ze mogen tot de grootste in de hoofdstad worden gerekend.

‘Brussel blijft de hoofdstad van Europa, maar we gaan er van uit dat we twee jaar zullen nodig hebben om de kantoortoren The One helemaal verhuurd te krijgen. Zo beperkt is nu eenmaal de verhuurmarkt van Brussel, zelfs op zo’n toplocatie. Eens de toren helemaal verhuurd is, zal dat weer eindigen met een lucratieve verkoop, mogelijk aan Aziaten’, voorspelt Stéphan Sonneville.

Mede door die internationale expansie, vooral in de voorbije drie jaar, heeft Atenor zijn pijplijn het voorbije decennium kunnen verviervoudigen van 200.000 naar 400.000 vierkante meter. Het merkt op dat zijn kosten in diezelfde periode maar zijn verdubbeld. Atenor heeft nu al een dertigtal mensen aan de slag in het buitenland. ‘Dat zijn rendabele investeringen die we nu al terugverdienen’.

Inkomsten

De inkomsten van Atenor zijn best al aardig internationaal gediversifieerd. Op dit ogenblik heeft de groep 18 projecten gespreid over zes landen. In de eerste zes maanden leverden 10 van die projecten in vijf landen inkomsten op.

De inkomsten gegenereerd in Brussel waren in de eerste jaarhelft nauwelijks groter dan die uit Boedapest (Hongarije) en Boekarest (Roemenië). Enkel Frankrijk, waar de bouwwerken aan het eerste project in Parijs in oktober starten, zorgt nog niet voor inkomsten.

Het geconsolideerd nettoresultaat is van 16,75 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2017 gedaald naar 5,64 miljoen euro dit jaar. Dit resultaat komt voornamelijk voort uit de marges op de voorverkochte projecten, zowel voor kantoren als voor woningen.

Prognose

Sidney Bens, de financieel directeur van de groep, verwacht over het hele boekjaar resultaten die vergelijkbaar zijn met die van 2017. 'In de eerste helft van 2017 hebben we aanzienlijke verkopen gedaan in de eerste jaarhelft. Dergelijke desinvesteringen wordt dit jaar in de tweede jaarhelft verwacht’.

Stéphan Sonneville kan en wil geen specifiekere winstprognoses geven. Die komen er zoals elk jaar bij de update van november.