Atenor mikt op meer winst

The One is een ambitieus project van Atenor in de Europese wijk.

Vastgoedontwikkelaar Atenor hoopt de komende maanden enkele belangrijke onderhandelingen te kunnen afronden. Het gaat daarom uit van een hogere winst over het lopende boekjaar.

Geen uitschieters bij vastgoedontwikkelaar Atenor in de eerste zes maanden van dit jaar. Toch was er een stijging van het nettoresultaat van 5,64 miljoen euro naar 6,30 miljoen euro. De groep profiteert steeds meer van de diversificatie over landen, types van vastgoed en van inkomsten zowel uit de verkoop van projecten als uit huurgelden. Maar liefst tien verschillende projecten droegen in de eerste zes maanden van dit jaar toe bij tot het resultaat. Dat was enkele jaren geleden ondenkbaar.

Schulden

Op de balans valt vooral de sterk gestegen nettoschuld op: van 334 miljoen euro naar 416 miljoen euro. De schuldgraad is opgelopen tot 71 procent. Stéphan Sonneville, de CEO van de groep, benadrukt dat dit past in de verdere uitbouw van de schaalgrootte van de groep en in de tweede helft normaal zal terugvallen.

Atenor heeft vandaag 27 projecten in verschillende fases van realisatie in portefeuille, goed voor 1,2 miljoen euro vierkante meter ontwikkeling. Al die projecten staan voor 522 miljoen euro (+63 miljoen euro) in de boeken. 'De bedoeling is tegen 2021 de jaarlijkse brutomarge te verdubbelen van 40 naar 80 miljoen euro. Dat vraagt op korte termijn meer middelen en mensen.'

Oost-Europa

Het buitenland wordt steeds belangrijker voor Atenor. In de eerste helft van het jaar deed de groep uit Ter Hulpen aankopen in Warschau, Lissabon en Boedapest voor een bedrag van 40 miljoen euro. Voor het eerst vertegenwoordiogt het ontwikkelingspotentieel in het buitenland (uitgedrukt in vierkante meter ontwikkeling) meer dan de helft van de totale portefeuille. Warschau is vandaag goed voor 26 procent, Boekarest en Boedapast elk voor 14 procent.

Sonneville stelt vast dat in Brussel de middenklasse de stad blijft verlaten, vooral bij gebrek aan goed gelegen en betaalbare huisvesting. 'Veel jongeren in Oost-Europese hoofdsteden staan te popelen en hebben de middelen om een woning te kopen. Alles wat er wordt gebouwd wordt ogenblikkelijk verkocht.'

Voor de CEO is er wel degelijk sprake van een duurzame groei in Oost-Europa. 'De economische groei sinds 2009 bedraagt er gemiddeld 4 procent per jaar, in onze contreien is dat slechts 2 procent. En dat blijft. Steeds meer bedrijven vestigen zich er ook. ING heeft in Boedapest recent zijn informaticacentrum ondergebracht in een gebouw van Atenor.'