Atenor verkoopt Brussels kantoorgebouw City Dox

Het gebouw ligt aan het kanaal van Willebroek in Anderlecht en bevat 8.150 vierkante meter aan kantoorruimte. Door recente huurovereenkomsten met de kantoorverhuurder IWG (ex Regus) en met de voedingsreus Unilever is het gebouw voor 65 procent bezet. Voor de verhuur van de resterende ruimtes lopen er nog onderhandelingen.