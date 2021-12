Atenor vindt koper voor Roemeens project

De vastgoedontwikkelaar Atenor heeft alsnog een koper gevonden voor zijn Roemeens Dacia One-project. Daarmee kan de groep haar winstbelofte dit jaar inlossen.

Atenor gaf begin dit jaar aan dat het een resultaat wilde behalen dat ‘minstens evenwaardig’ was aan dat van 2020. Bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers had de vastgoedontwikkelaar die ambities opgeschroefd naar ‘hogere resultaten dan in 2020'.

Nu blijkt Atenor, dat 33 projecten in tien landen in gang heeft gezet, het jaar af te sluiten met een nettowinst die ruim 50 procent hoger ligt dan de 24,1 miljoen euro van vorig jaar. Daarmee zou het in de buurt komen van het precoronapeil.

De eindspurt dankt Atenor aan de verkoop van het Dacia One-project in het historische centrum van de Roemeense hoofdstad Boekarest. Dat bestaat uit twee gebouwen: een geklasseerd historisch gebouw (1.500 m²) en een nieuw gebouw (13.500 m²).

Positieve impact

Hoeveel de verkoop van het project aan het Roemeense doe-het-zelfbedrijf Dedeman - een onderdeel van de Pavel Holding - heeft opgebracht, geeft Atenor niet prijs. Wel benadrukt de groep in een persbericht dat de verkoop een positieve netto-impact heeft van 50 miljoen euro. De combinatie van die verkoop en de meerwaarden die geboekt werden op de verkoop van gebouwen in Boedapest en Luxemburg volstaat om 2021 met een fraai rapport af te ronden.