Atenor zet eerste stap in Portugal

Atenor heeft in Lissabon 8.000 vierkante meter grond gekocht in het hart van de wijk van de Wereldtentoonstelling van 1998, die nu Park der Naties heet. De wijk langs de oevers van de Taag is volgens de vastgoedontwikkelaar een prachtig voorbeeld van stadsvernieuwing die de Portugese hoofdstad naar de 21ste eeuw gekatapulteerd heeft. Naast woningen, winkels en gebouwen zijn er ook concertzalen en het op een grootste aquarium van Europa gevestigd.

Met de nieuwe aankoop telt Atenor nu 23 projecten in acht Europese landen met een oppervlakte van een slordige 865.000 vierkante meter. Eind vorig jaar deed Atenor zijn eerste investering in Duitsland. Begin dit jaar kocht de beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar 50 procent van Dossche Immo, dat de site van maalderij Dossche bezit in het centrum van Deinze. Dat was meteen de eerste investering van Atenor in Vlaanderen.