Een nauwe verbondenheid met de vastgoedwereld brengt Kris Demeyere, de schepen van Stedenbouw in Knokke-Heist, in opspraak. Enkele jaren geleden gaf hij een vergunning aan de vlees- en vastgoedfamilie Hemelaer, die voordien 1 miljoen euro in zijn verlieslatende autobedrijf had gestopt.