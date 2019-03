AvH slaat munt uit Franse rusthuistak

Bedden en vastgoed

HPA is de moedermaatschappij van Residalya, dat in 2004 werd opgericht door Hervé Hardy, de huidige CEO. HPA is sindsdien opgeklommen tot een top 10 speler in de Franse markt van private woonzorgcentra. Residalya vertegenwoordigt een netwerk van 35 woonzorgcentra met 2.630 bedden en een kinderdagverblijf van 50 plaatsen.

AvH trad in 2015 via Groupe Duval in het kapitaal van Residalya, de rusthuisuitbater. Ze heeft nadien geleidelijk aan haar belang verhoogd in het kapitaal van de vastgoedvennootschap, die de gebouwen bevat van woonzorgcentra die Residalya uitbaat.

De aandelen van beide vennootschappen werden in 2016 ingebracht in de holding, HPA, die sindsdien gecontroleerd wordt door AvH (71,72 procent) in partnership met Hervé Hardy en het management.