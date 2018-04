Banimmo plooit zich grotendeels terug op België

Met de verkoop van een Frans project verzamelt de ontwikkelaar cash voor een belangrijke schuldaflossing, komende maand.

De vastgoedontwikkelaar Banimmo heeft vrijdag de verkoop van een gebouw in Rocquencourt, nabij de Franse stad Versailles, ondertekend. De opbrengst kwam op 10 miljoen euro, iets hoger dan de boekwaarde en dus goed voor een kleine meerwaarde.

De ontwikkelaar had Rocquencourt n 2012 gekocht. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het gebouw onder de merknaam 'Dolce' op te frissen en om te turnen tot een hotel en congrescentrum, zoals in het Waals-Brabantse Terhulpen en in het Franse Chantilly ten noorden van Parijs. Van die plannen kwam echter niets in huis.

Na de verkoop van Rocquencourt telt Banimmo nog slechts vier projecten in Frankrijk, een kantoorgebouw in Anglet (Frans Baskenland), Dolce Chantilly, en twee kantoren in en rond Parijs (La Défense en Pantin).

De cash gaat integraal naar de terugbetaling van een obligatielening van 34,1 miljoen euro, volgende maand. Die obligatie heeft een coupon van 5,15 procent, de aflossing zal zich dus logischerwijs in een stevige jaarlijkse besparing aan rentelasten vertalen.

KBC Securities stipt aan dat Banimmo ruim onder zijn netto-actiefwaarde van 4,80 euro per aandeel noteert, maar blijft niettemin bij een 'houden'-advies.

Onlogisch is dat niet: Banimmo vertilde zich zwaar aan een geflopt Waals winkelproject (Urbanove) en moest de voorbije jaren om de schuldenberg meester te kunnen een belangrijk deel van het tafelzilver verkopen, met onder meer een verkoop van de belangrijkste activa in Frankrijk en een Antwerps kantoorgebouw.

Banimmo trok in 2007 tegen 21 euro per aandeel naar de beurs. Sindsdien is het aandeel bijna continu in vrije val. In afwachting van het bewijs dat het afgeslankte en op de oorspronkelijke kernactiviteit - renovatie van Belgische kantoren - teruggeplooide Banimmo ook rendabel kan opereren, noteert het aandeel dicht tegen het begin deze maand bereikte dieptepunt van 3,13 euro.