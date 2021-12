Banimmo verkoopt passief gebouw aan Regie der Gebouwen

Dat passief kantoorgebouw van ongeveer 14.000 vierkante meter ligt aan de Koning Albert II-laan in de Noordwijk van Brussel. De nieuwe eigenaar wordt de Regie der Gebouwen. De aankoop past in de plannen van de overheid om ambtenaren onder te brengen in een ‘duurzame en aangename’ werkomgeving. Vorige week kocht de Regie der Gebouwen al het Mobius II-gebouw, ook in de Noordwijk, van Immobel en het vastgoedfonds Fidentia.