Banimmo weg uit Frankrijk

De Belgische vastgoedontwikkelaar zet zijn grote kuis verder. Het bedrijf oogt financieel weer wat gezonder, nu het zijn Franse filiaal heeft kunnen verzilveren.

Het vastgoedbedrijf met thuisbasis in Zaventem zet zijn grote kuis voort. Na de verkoop van Banimmo France - goed voor een derde van de totale activiteiten - blijft enkel nog het thuisland over. 'We hebben in Frankrijk nog een hotel en een leegstaand voormalig hoofdkantoor van Mercedes,' verduidelijkt CEO Patrick Mertens, 'maar daar willen we op termijn ook van af. Voor hotels is de markt nu rijp.'

Het vastgoedbedrijf koopt verouderde commerciële sites, geeft ze een opfrisbeurt om ze daarna te verhuren. Meer en meer komt de focus te liggen op kantoren, maar Banimmo heeft ook hotels, congrescentra en winkelvastgoed.

'Banimmo France had enkel winkelgallerijen, dus is dit een logische stap,' redeneert Mertens. 'Daarin moet de komende jaren zwaar geïnvesteerd worden, investeringen die pas na 8 of 9 jaar beginnen renderen. De financiële middelen die we daarvoor nodig hadden - grofweg 20 miljoen euro in de komende 5 jaar - komen nu vrij voor projecten in België.'

Zelfs na de deal torst Banimmo een schuld (84 miljoen euro) die twee keer zo hoog ligt als de beurswaarde (40 miljoen euro). De precieze verkoopprijs geeft Banimmo dinsdagavond niet mee, maar wel dat het de schulden van Banimmo France mee verkocht heeft, en 14 miljoen cash op zak steekt.

Op anderhalf jaar tijd zakte de schuldgraad (de schulden gedeeld door het eigen vermogen) met twee derde. Om dat te bereiken verkocht Banimmo eerder al enkele (Franse) kroonjuwelen zoals Marché Saint-Germain in hartje Parijs. In dezelfde periode moest de boekwaarde van enkele vastgoedprojecten worden verlaagd. Een voorbeeld daarvn is de North Plaza, dat niet verhuurd raakte aan de Europese Commissie, zoals de bedoeling was voor de renovatie begon. De bedrijfsleiding reageerde nadien dat 'alle lijken uit de kast zijn,' en had het over een nieuwe start.