Befimmo belooft stevige winstgroei tegen 2025

De verkoop van gebouwen in 2020 zal de winst van Befimmo dit jaar doen dalen. Maar aftredend CEO Benoît De Blieck belooft daarna een stevige winstgroei tegen 2025.

Befimmo kende een robuust 2020 met een bezettingsgraad van 95,2 procent, een winst per aandeel van 2,81 euro en brutodividend van 2,25 euro.

De kantoorspecialist verkocht voor 252 miljoen euro aan gebouwen tegen gemiddeld 'de fair value', of de waarde waarmee de panden in de boeken staan. 'Dat bewijst dat rechtstreekse vastgoedinvesteerders zich geen vragen stellen bij de toekomst van kantoren', merkt CEO Benoît De Blieck fijntjes op. Dat Befimmo op de beurs tegen een korting van 43 procent noteert, is hem duidelijk een doorn in het oog.

De uitbraak van het coronavirus en het vele thuiswerken hebben een debat doen ontstaan over de toekomst van kantoren. Befimmo gelooft uiteraard wel nog in kantoren, maar dan in een multifunctioneel kader zoals het ZIN-project. Die omvorming van de vroegere WTC-torens kost Befimmo 375 miljoen euro.

Minder schulden

Befimmo heeft met de verkoop van de gebouwen de schuldgraad doen terugvallen tot 36,8 procent van de waarde van de gebouwen. De verkoop leidt uiteraard ook tot minder huur dit jaar. Voor 2021 voorziet Befimmo een winst per aandeel van 2,1 euro, een flinke winstdaling dus.

Ik word niet-uitvoerend bestuurder. Ik zie wel wat er op me afkomt. Van het woord pensioen hou ik niet. Benoît De Blieck CEO Befimmo

Het is voor De Blieck een kwestie van te investeren om later weer winstgroei te hebben. 'Op basis van het huidige plan voorzien we voor het jaar 2025 een winst per aandeel tussen 3 en 3,20 euro.'